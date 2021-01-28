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Avec lumière intégrée Opti-light
pour les jambes
+ 4 accessoires
Le système d'épilation efficace vous garantit une peau douce et lisse semaine après semaine
Grâce à la lumière intégrée unique, vous repérez plus de poils, pour une épilation plus efficace.
2 réglages de vitesse pour retirer les poils plus fins ou plus épais, pour une épilation plus personnalisée.
4.4
sur 6
474
Avis
96%
recommandent ce produit
FleurCristal
28/01/2021
Suisse
Rien de mieux que le basic
Je viens de recevoir le modèle BRE255/00 et je le trouve excellent. J'avais acheté lors d'une action le modèle PRESTIGE. Et je reviens sans hésiter au bon vieux basic. Simple et efficace ! Le bémol, c'est le câble, mais au moins l'épilateur ne perd pas de puissance et on peut faire parfaitement toutes les parties du corps en une seule fois, contrairement au modèle PRESTIGE.
Avantages
Épile très bien, sans douleur et bonne prise en main
Contre
Câble
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Essential BRE255/00 Épilateur compact sur secteur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Essential BRE255/00 Épilateur compact sur secteur
Vale28
16/05/2026
France
Super épilateur
Il est très pratique avec sa lumière intégrée. Le fil est bien long. Il retire les poils sans douleur
Avantages
Il est super il épile parfaitement bien
Contre
Aucun inconvénient
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Essential BRE285/00 Épilateur compact sur secteur
Date of Use 2026-05-16
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Essential BRE285/00 Épilateur compact sur secteur
Date of Use 2026-05-16
Ajol
14/10/2025
France
Épilateur zones délicates parfait !
Je recherchais un épilateur pour zones délicates qui soit vraiment pratique et efficace et c’est le cas ! L’épilateur principal est parfait pour les jambes, quelques minutes suffissent pour une demi-jambe. Jai cet appareil depuis quelques jours seulement, donc j’espère qu’il sera aussi efficace dans le temps.
Avantages
Épilateur zones délicates
Contre
Filaire et non lumineux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Essential BRP506/00 Épilateur compact sur secteur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Satinelle Essential BRP506/00 Épilateur compact sur secteur