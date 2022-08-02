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Satinelle Essential Épilateur compact sur secteur
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Est-il possible d'endommager les vaisseaux lymphatiques au niveau de mes aisselles lors de l'utilisation de l'épilateur ?
Puis-je rincer à l'eau mes produits d'épilation Philips ?
Comment utiliser les accessoires de mon épilateur Philips ?
Puis-je voyager avec mon produit de soin ou de beauté Philips ?
Où se trouve le numéro de série/modèle de mon épilateur Philips ?
Comment régler la vitesse de mon épilateur Philips ?
Tondeuse-stylo de retouche
Satinelle EssentialTête de rasage
Satinelle EssentialAdaptateur secteur
Satinelle EssentialTête d'épilation
EpilatorsAccessoire de massage
Satinelle EssentialUnité d'assemblage pour tête d'épilation
Satinelle EssentialBrossette de nettoyage
Trousse
EpilatorGant exfoliant
Set pince à épiler
Mon épilateur Philips est bruyant.
Ma peau est irritée après l'utilisation de mon épilateur Philips
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