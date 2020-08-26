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  • Le plus rapide de nos épilateurs, même sur les poils fins
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Arrêté

Satinelle PrestigeÉpilateur 100 % étanche

BRE650/00

4.1
| (608) Avis | 83% recommandent ce produit
Le plus rapide de nos épilateurs, même sur les poils fins
Le plus rapide de nos épilateurs est doté de disques uniques en céramique. Ils tournent plus rapidement que jamais, et saisissent fermement les poils fins et courts. Vous pouvez désormais avoir la peau lisse avant et après l'épilation, sur toutes les parties du corps.
Voir tous les avantages

4 routines soin du corps

Le plus rapide de nos épilateurs, même sur les poils fins

  • Pour les jambes, le corps et le visage

  • Disques en céramique pour poils fins

  • 4 routines soin du corps

  • + 8 accessoires

Tête d'épilation en céramique unique pour mieux saisir les poils

Tête d'épilation en céramique unique pour mieux saisir les poils

Notre tête d'épilation est la seule à être fabriquée avec une surface en céramique texturée capable d'arracher les poils, même les plus fins, en douceur, à une longueur 4 fois inférieure à ce qui est possible avec l'épilation à la cire. La rotation du disque est encore plus rapide qu'avant (2 200 tr/min), pour une épilation à une vitesse inégalée.

Tête d'épilation extra-large

Tête d'épilation extra-large

La tête d'épilation extra-large couvre une plus grande surface à chaque passage pour une épilation plus rapide.

Design primé*

Un design primé * pour éliminer les poils sans effort

Spécificités Techniques

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4.1

sur 6

608

Avis

83%

recommandent ce produit

26/08/2020

France

France

Acheteur vérifié

Efficace,fiable et silencieux

Produit fiable avec de nombreux accessoires polyvalents et efficaces

Avantages

Nombreux accessoires pratiques et efficaces

Contre

Batterie qui ne tient pas longtemps

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle Prestige BRE652/00 Épilateur 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle Prestige BRE652/00 Épilateur 100 % étanche

27/04/2020

France

France

Acheteur vérifié

La publicité n'est pas mensongère

Mon ancien épilateur avait plus de 20 ans. J'ignore si celui ci sera autant résistant mais c'est pour moi la " Rolls royce" des épilateurs. L'épilateur est silencieux, efficace et rapide (pas besoin de passer plusieurs sur la même zone). Je n'étais pas habituée aux autres soins , mais après quelques essais, on arrive à de bons résultats. Quant à la brosse nettoyante visage, je l'utilise une fois pas jour : la peau est plus lisse et surtout il n'y a plus d'impureté, de boutons et de points noirs. Vraiment top.La seule critique négative que je ferais est sur le mode d'emploi de l'épilateur et de ses différents embouts : juste des dessins pas toujours simples à comprendre. Un texte en complément aurait été le bienvenu comme pour la brosse nettoyante visage.

Avantages

Silencieux, efficace, rapide, multifonctionnel et pratique

Contre

notice manquant d'explications

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle Prestige BRP586/00 Épilateur 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle Prestige BRP586/00 Épilateur 100 % étanche

14/03/2018

France

France

ma femme en est trés satisfaite

c'était un petit cadeau pour ma femme et elle en est trés satisfaite...agréable , pratique car peut s'utiliser sous la douche pour avoir une douceur de peau inégalable qui dure lontemps

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle Prestige BRE650/00 Épilateur 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle Prestige BRE650/00 Épilateur 100 % étanche

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