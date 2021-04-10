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  • Une épilation efficace douce pour la peau
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  • Une épilation efficace douce pour la peau
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Epilator Series 8000Épilateur 100 % étanche

BRE740/10

4.4
| (717) Avis | 91% recommandent ce produit
Une épilation efficace douce pour la peau
Épilateur Philips Series 8000 : premier épilateur au monde doté de disques en céramique pour plus de confort. Il attrape les poils les plus courts grâce à sa technologie Double Action, pour une peau douce pendant plusieurs semaines.
Voir tous les avantages

Une peau douce jusqu'à 4 semaines

Une épilation efficace douce pour la peau

  • Pour jambes, corps et pieds

  • Utilisation sans fil

  • + 9 accessoires

Une peau douce pendant plusieurs semaines grâce à la technologie Double Action

Une peau douce pendant plusieurs semaines grâce à la technologie Double Action

La technologie Double Action synchronise les longs disques en céramique en continu pour saisir et éliminer même les poils de 0,5 mm. La tête d’épilation large avec ses disques 50 % plus longs élimine plus de poils en une seule fois*. Préparez-vous à vivre des semaines douces et sans tracas.

Notre épilateur le plus rapide

Notre épilateur le plus rapide

Nos disques tournent également plus rapidement par minute que le Braun Silk-Épil 9.

32 disques hypoallergéniques en céramique pour une utilisation tout en douceur

32 disques hypoallergéniques en céramique pour une utilisation tout en douceur

32 disques en céramique fabriqués à partir de matériaux hypoallergéniques pour une utilisation confortable. Ils glissent facilement sur votre peau avec moins de frottements et plus de contact avec la peau*. Une sensation agréable sur la peau, selon 91 % des femmes**.

Spécificités Techniques

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4.4

sur 6

717

Avis

91%

recommandent ce produit

10/04/2021

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Top comme machine

Ma femme m’a dit qu’elle est très satisfait de la machine. Merci

Avantages

Ne fait pas de mal

Contre

Rien

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Epilator Series 8000 BRE730/10 Épilateur 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Epilator Series 8000 BRE730/10 Épilateur 100 % étanche

13/06/2026

France

France

Acheteur vérifié

Ce produit rempli son office

Pratique, facilité d' utilisation et surtout pas douloureux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Epilator Series 8000 BRE700/00 Épilateur 100 % étanche

Date of Use 2026-06-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Epilator Series 8000 BRE700/00 Épilateur 100 % étanche

Date of Use 2026-06-01

22/07/2024

France

France

Juste « parfait!!! »

J’utilise ce modèle depuis des années… et maintenant je retourne sur votre site pour en acheter un pour ma fille 👍

Avantages

Utilisation sans fil

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Epilator Series 8000 BRE710/00 Épilateur 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Epilator Series 8000 BRE710/00 Épilateur 100 % étanche

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  1. Par rapport au Philips Satinelle Advanced et Satinelle Prestige

  2. CLT Allemagne N=153, 2019