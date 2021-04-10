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Pour jambes, corps et pieds
Utilisation sans fil
+ 9 accessoires
La technologie Double Action synchronise les longs disques en céramique en continu pour saisir et éliminer même les poils de 0,5 mm. La tête d’épilation large avec ses disques 50 % plus longs élimine plus de poils en une seule fois*. Préparez-vous à vivre des semaines douces et sans tracas.
Nos disques tournent également plus rapidement par minute que le Braun Silk-Épil 9.
32 disques en céramique fabriqués à partir de matériaux hypoallergéniques pour une utilisation confortable. Ils glissent facilement sur votre peau avec moins de frottements et plus de contact avec la peau*. Une sensation agréable sur la peau, selon 91 % des femmes**.
4.4
sur 6
717
Avis
91%
recommandent ce produit
Youlia
10/04/2021
Suisse
Acheteur vérifié
Top comme machine
Ma femme m’a dit qu’elle est très satisfait de la machine. Merci
Avantages
Ne fait pas de mal
Contre
Rien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Epilator Series 8000 BRE730/10 Épilateur 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Epilator Series 8000 BRE730/10 Épilateur 100 % étanche
Sylrol
13/06/2026
France
Acheteur vérifié
Ce produit rempli son office
Pratique, facilité d' utilisation et surtout pas douloureux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Epilator Series 8000 BRE700/00 Épilateur 100 % étanche
Date of Use 2026-06-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Epilator Series 8000 BRE700/00 Épilateur 100 % étanche
Date of Use 2026-06-01
Cecile 27
22/07/2024
France
Juste « parfait!!! »
J’utilise ce modèle depuis des années… et maintenant je retourne sur votre site pour en acheter un pour ma fille 👍
Avantages
Utilisation sans fil
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Epilator Series 8000 BRE710/00 Épilateur 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Epilator Series 8000 BRE710/00 Épilateur 100 % étanche
Par rapport au Philips Satinelle Advanced et Satinelle Prestige
CLT Allemagne N=153, 2019