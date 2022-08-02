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Epilator Series 8000 Épilateur 100 % étanche
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Tout (10)
Est-il possible d'endommager les vaisseaux lymphatiques au niveau de mes aisselles lors de l'utilisation de l'épilateur ?
Dois-je utiliser mon épilateur ou mon rasoir féminin Philips sur peau sèche ou humide ?
L'utilisation d'une grille de rasage sur tout le corps est-elle sûre ?
Puis-je rincer à l'eau mes produits d'épilation Philips ?
Où se trouve le numéro de série/modèle de mon épilateur Philips ?
Tondeuse-stylo de retouche
Satinelle&Epilator series 8000Disque pédicure
Satinelle/Epilator series 8000Tête de brosse exfoliante
Satinelle/Epilator series 8000Un accessoire pour les zones délicates
Satinelle/Epilator series 8000Accessoire pour les zones sensibles
Satinelle/Epilator series 8000Skin stretcher
Satinelle/Epilator series 8000Capot de protection pour embout pédicure
Satinelle/Epilator series 8000Tête de rasage
Epilator series 8000Transmission d'embout pédicure
Epilators series 8000Tête d'épilation
Epilators series 8000Adaptateur secteur
Grille
Epilator series 8000Skin stretcher
Trousse
Sabot de coupe
Transmission d'embout pédicure
EpilatorGant exfoliant
EpilatorTête de tondeuse
Lady shavers PhilipsPochette
Set pince à épiler
Mon épilateur Philips est bruyant.
Ma peau est irritée après l'utilisation de mon épilateur Philips
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