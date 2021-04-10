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  • Une peau lisse. Une confiance totale.
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  • Une peau lisse. Une confiance totale.
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Beauty Set Series 9000Pour tout le corps

BRE770/92

4.4
| (717) Avis | 91% recommandent ce produit
Une peau lisse. Une confiance totale.
Le set beauté Philips Series 9000 est une solution de luxe complète pour une peau lisse de la tête aux pieds. Six accessoires, dont un épilateur spécial visage et des embouts polyvalents. Il vous permet de prendre soin de votre peau, de votre visage, de votre corps et de vos pieds.
Voir tous les avantages

Soins de la peau. Épilation du visage et du corps. Pédicure

Une peau lisse. Une confiance totale.

  • Solution tout-en-un

  • Soin de la peau et épilation

  • + 6 accessoires

Profitez d’une peau douce pendant plusieurs semaines avec notre épilateur

Profitez d’une peau douce pendant plusieurs semaines avec notre épilateur

La technologie Double Action synchronise les longs disques en céramique en continu pour saisir et éliminer même les poils de 0,5 mm. La tête d’épilation large avec ses disques 50 % plus longs élimine plus de poils en une seule fois*. Préparez-vous à vivre des semaines douces et sans tracas.

Notre épilateur le plus rapide

Notre épilateur le plus rapide

Nos disques tournent également plus rapidement par minute que le Braun Silk-Épil 9.

32 disques hypoallergéniques en céramique pour une utilisation tout en douceur

32 disques hypoallergéniques en céramique pour une utilisation tout en douceur

32 disques en céramique fabriqués à partir de matériaux hypoallergéniques pour une utilisation confortable. Ils glissent facilement sur votre peau avec moins de frottements et plus de contact avec la peau*. Une sensation agréable sur la peau, selon 91 % des femmes**.

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4.4

sur 6

717

Avis

91%

recommandent ce produit

10/04/2021

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Top comme machine

Ma femme m’a dit qu’elle est très satisfait de la machine. Merci

Avantages

Ne fait pas de mal

Contre

Rien

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Epilator Series 8000 BRE730/10 Épilateur 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Epilator Series 8000 BRE730/10 Épilateur 100 % étanche

13/06/2026

France

France

Acheteur vérifié

Ce produit rempli son office

Pratique, facilité d' utilisation et surtout pas douloureux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Epilator Series 8000 BRE700/00 Épilateur 100 % étanche

Date of Use 2026-06-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Epilator Series 8000 BRE700/00 Épilateur 100 % étanche

Date of Use 2026-06-01

22/07/2024

France

France

Juste « parfait!!! »

J’utilise ce modèle depuis des années… et maintenant je retourne sur votre site pour en acheter un pour ma fille 👍

Avantages

Utilisation sans fil

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Epilator Series 8000 BRE710/00 Épilateur 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Epilator Series 8000 BRE710/00 Épilateur 100 % étanche

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  1. Par rapport au Philips Satinelle Advanced et Satinelle Prestige

  2. CLT Allemagne N=153, 2019

  3. HUT États-Unis, 141 personnes sondées, 2022