ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Beauty Set Series 9000 Pour tout le corps

Assistance

Beauty Set Series 9000Pour tout le corps

BRE770/92

Beauty Set Series 9000 Pour tout le corps

Accéder à la Boutique

Tirez le meilleur parti de votre produit

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

Manuel d'informations importantes

  • PDF file, 1.4 MB
  • 8 November 2023

Déclaration de conformité britannique - English (US)

  • PDF file, 143.8 kB
  • 9 February 2026

Foire aux questions

Pièces de rechange et accessoires

Dépannage

Garantie et réparation

Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit

Dépannage et réparation

Faire réparer ou remplacer un produit cassé

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider