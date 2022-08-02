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Comment fixer le sabot sur ma tondeuse bikini Philips ?
Comment régler la vitesse de mon épilateur Philips ?
Est-il possible d'endommager les vaisseaux lymphatiques au niveau de mes aisselles lors de l'utilisation de l'épilateur ?
Dois-je utiliser mon épilateur ou mon rasoir féminin Philips sur peau sèche ou humide ?
L'utilisation d'une grille de rasage sur tout le corps est-elle sûre ?
Satinelle&Epilator series 8000Disque pédicure
Satinelle/Epilator series 8000Tête de brosse exfoliante
Satinelle/Epilator series 8000Un accessoire pour les zones délicates
Satinelle/Epilator series 8000Accessoire pour les zones sensibles
Satinelle/Epilator series 8000Skin stretcher
Satinelle/Epilator series 8000Capot de protection pour embout pédicure
Satinelle/Epilator series 8000Tête de rasage
Epilator series 8000Transmission d'embout pédicure
Epilators series 8000Tête d'épilation
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EpilatorGant exfoliant
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Lady shavers PhilipsPochette
Set pince à épiler
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L'épilateur Philips n'élimine pas bien les poils
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