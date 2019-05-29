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BRI863/60
Pour le corps et le visage
10 minutes pour les demi-jambes
<gt/> 200 000 flashs + pochette
Avec capteur SmartSkin
Philips Lumea utilise la technologie dite de lumière intense pulsée ou IPL, dérivée de celle utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des experts pour développer cette technologie. Pendant plus de 10 ans, Philips a mené des tests consommateurs poussés sur la technologie de lumière pulsée auprès de 2 000 femmes.
Philips Lumea envoie de légers flashs à la racine du poil réduisant graduellement votre pilosité naturelle. Répétez les séances pour garder une peau lisse et exempte de poils.
Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité, avec une peau parfaitement lisse dès quatre séances bi-hebdomadaires. Pour maintenir ces résultats, répétez simplement la séance lorsque cela est nécessaire. L'intervalle entre les séances dépend de votre repousse. - Pour agrandir cette image, cliquez dessus dans la galerie en haut de cette page.
Récompenses
3.6
sur 6
823
Avis
Utilisatrice11
29/05/2019
France
J’en oublie mon rasoir !
Bonjour, En lisant en diagonal, je suis assez surprises des avis négatifs en général et je partais défaitiste car,de base, j’ai une énorme pilosité qui a toujours été un poids pour moi (aisselles, menton,bas du dos, maillot et fesses, jambes entières) un véritable cauchemar et hors de prix chez les esthéticiennes. Puis après avoir essayé Lumea, miracle !!! Après 3 séances mes poils poussent très peu et assez sporadiquement. Après mes milles expériences d’epilations Infructueuses et coûteuses je suis entièrement satisfaite qu’un appareil domestique montre plus de résultats qu’une séance chez le dermatologue !!! Merci merci merci vous avez fait une femme heureuse. P.s. Le seul point négatif serait juste que pour le maillot l appareil est plus douloureux que le reste du corps.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Lumea Essential BRI858/00 Épilateur à lumière pulsée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Lumea Essential BRI858/00 Épilateur à lumière pulsée
AlexiaG67
22/01/2017
France
Fait partie de la promotion
Super produit, réellement efficace, je recommande
Utilisation facile, et plutôt rapide. Indolore pratique à utiliser grâce à la longueur du fil. Présentation au top dans une jolie trousse. Apres la 3eme séance on voit déjà les résultats. Les poils repoussent beaucoup moins vite, ils sont beaucoup moins nombreux. Apres la 5eme séance plus du tout de repousse ( jambes, aisselles et maillot ) Bluffant je n'y croyais pas trop avant de tester mais je suis plus que convaincue, c'est réellement efficace. J'ai adopté mon Lumea essential IPL et je le recommande vivement. Une belle découverte merci Philips :-)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Lumea Essential BRI862/00 Épilateur à lumière pulsée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Lumea Essential BRI862/00 Épilateur à lumière pulsée
Laeti17110
07/12/2016
France
Fait partie de la promotion
Efficacite remarquable
Après une première phase de quelques semaines, j'en suis maintenant à la phase d'entretien. Une première prise en main facile. 5 niveau de puissance avec reconnaissance de la peau. Durée d'épilation environ 5mn pour 1 demi jambe donc rapide et facile. Personnellement j'ai préféré l'épilation plutôt que le rasage avant d'utiliser la lumière pulsée. Je n'ai ressenti aucune douleurs À partir de maintenant j'adhère à la lumière pulsée!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Lumea Essential BRI861/00 Épilateur à lumière pulsée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Lumea Essential BRI861/00 Épilateur à lumière pulsée
Par rapport aux SC1981, SC1982, SC1983 et SC1984