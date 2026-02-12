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  • Adapté à vos besoins avec SenseIQ
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regular

Lumea IPL 8000 SeriesÉpilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

BRI945/00

4.3
| (794) Avis | 90% recommandent ce produit

1 récompense

Adapté à vos besoins avec SenseIQ
Profitez d'une séance rapide et personnalisée avec notre appareil à lumière pulsée intense Lumea série 8000. Technologie SenseIQ avec accessoires intelligents et application Lumea IPL pour une peau lisse pendant longtemps.
Voir tous les avantages

Profitez d'une peau lisse pendant 18 mois*

Adapté à vos besoins avec SenseIQ

  • Capteur SmartSkin

  • 2 accessoires intelligents : corps, visage

  • Application Lumea IPL

  • Fonctionnement sur secteur

Obtenez des résultats rapides avec seulement 2 séances par mois

Obtenez des résultats rapides avec seulement 2 séances par mois

Commencer avec un traitement toutes les 2 semaines, ce qui représente la moitié du nombre de traitements nécessaires pour les autres marques, suivi de retouches une fois par mois seulement. C’est tout. S’occuper des deux demi-jambes prend 8 minutes et 30 secondes.

Douceur et confort avec la technologie SenseIQ

Douceur et confort avec la technologie SenseIQ

L’épilateur Lumea série 8000 offre cinq niveaux d’intensité lumineuse faciles à régler. Notre capteur SmartSkin détermine votre teint de peau et vous aide à trouver le réglage le plus adapté. Les accessoires intelligents adaptent l’épilation à chaque zone du corps.

Cordon ultralong pour plus de flexibilité pendant l’utilisation

Cordon ultralong pour plus de flexibilité pendant l’utilisation

Pratique à utiliser grâce à son cordon ultralong pour un accès facile et une meilleure maniabilité.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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4.3

sur 6

794

Avis

90%

recommandent ce produit

12/02/2026

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

À recommander

Je suis très satisfaite les résultats sont vraiment incroyables.

Cet avis a été rédigé pour Lumea IPL 9900 Series BRI950/02 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

Cet avis a été rédigé pour Lumea IPL 9900 Series BRI950/02 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ

10/11/2023

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Produit très satisfaisant

Produit d'une grande facilité d'utilisation, livré avec pochette de transport très pratique, léger bémol la batterie pourrait durer un peu plus mais comme sa recharge est rapide ce n'est pas un réel pb. Entièrement satisfaite et agréablement surprise des excellents résultats! Plus de séance d'épilation couteuse et chronophage, c'est presque magique. Ha et aussi appli parfaite pour avoir rappel et faire suivi régulier sans garnir sa charge mentale!

Avantages

Efficacité

Contre

Batterie ne permet pas de faire toutes séances d'un coup, mais compenser par recharge rapide

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Lumea Prestige BRI950/00 Épilateur à lumière pulsée

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Lumea Prestige BRI950/00 Épilateur à lumière pulsée

02/10/2022

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Excellent produit

C'est un excellent produit. Je vois bien la différence entre avant l'utilisation et maintenant. Avec l'application c'est mieux pour bien suivre les séances. C'est très facile d'utiliser et maximum 20 minutes on fait tout. Je suis très contente ☺️

Avantages

Facile et rapide pour l'utilisation

Contre

Le prix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Lumea Prestige BRI950/00 Épilateur à lumière pulsée

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Lumea Prestige BRI950/00 Épilateur à lumière pulsée

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  1. Au bout de 3 séances. Réduction moyenne de la pilosité après 18 séances : 86 % sur les demi-jambes, 70 % sur le maillot, 67 % sur les aisselles

  2. En suivant le suivi du programme de séances recommandé. Calculée pour une utilisation sur les demi-jambes, le maillot, les aisselles et le visage. La durée de vie de la lampe ne prolonge pas la garantie mondiale de 2 ans de Philips