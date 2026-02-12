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Capteur SmartSkin
2 accessoires intelligents : corps, visage
Application Lumea IPL
Fonctionnement sur secteur
Commencer avec un traitement toutes les 2 semaines, ce qui représente la moitié du nombre de traitements nécessaires pour les autres marques, suivi de retouches une fois par mois seulement. C’est tout. S’occuper des deux demi-jambes prend 8 minutes et 30 secondes.
L’épilateur Lumea série 8000 offre cinq niveaux d’intensité lumineuse faciles à régler. Notre capteur SmartSkin détermine votre teint de peau et vous aide à trouver le réglage le plus adapté. Les accessoires intelligents adaptent l’épilation à chaque zone du corps.
Pratique à utiliser grâce à son cordon ultralong pour un accès facile et une meilleure maniabilité.
Récompenses
4.3
sur 6
794
Avis
90%
recommandent ce produit
Alexb87
12/02/2026
Suisse
Acheteur vérifié
À recommander
Je suis très satisfaite les résultats sont vraiment incroyables.
Cet avis a été rédigé pour Lumea IPL 9900 Series BRI950/02 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Cet avis a été rédigé pour Lumea IPL 9900 Series BRI950/02 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Wedze
10/11/2023
Suisse
Acheteur vérifié
Produit très satisfaisant
Produit d'une grande facilité d'utilisation, livré avec pochette de transport très pratique, léger bémol la batterie pourrait durer un peu plus mais comme sa recharge est rapide ce n'est pas un réel pb. Entièrement satisfaite et agréablement surprise des excellents résultats! Plus de séance d'épilation couteuse et chronophage, c'est presque magique. Ha et aussi appli parfaite pour avoir rappel et faire suivi régulier sans garnir sa charge mentale!
Avantages
Efficacité
Contre
Batterie ne permet pas de faire toutes séances d'un coup, mais compenser par recharge rapide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Lumea Prestige BRI950/00 Épilateur à lumière pulsée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Lumea Prestige BRI950/00 Épilateur à lumière pulsée
Apg75
02/10/2022
Suisse
Acheteur vérifié
Excellent produit
C'est un excellent produit. Je vois bien la différence entre avant l'utilisation et maintenant. Avec l'application c'est mieux pour bien suivre les séances. C'est très facile d'utiliser et maximum 20 minutes on fait tout. Je suis très contente ☺️
Avantages
Facile et rapide pour l'utilisation
Contre
Le prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Lumea Prestige BRI950/00 Épilateur à lumière pulsée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Lumea Prestige BRI950/00 Épilateur à lumière pulsée
Au bout de 3 séances. Réduction moyenne de la pilosité après 18 séances : 86 % sur les demi-jambes, 70 % sur le maillot, 67 % sur les aisselles
En suivant le suivi du programme de séances recommandé. Calculée pour une utilisation sur les demi-jambes, le maillot, les aisselles et le visage. La durée de vie de la lampe ne prolonge pas la garantie mondiale de 2 ans de Philips