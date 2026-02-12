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Offres de rentrée
20 % de réduction avec le code* B2R20
Avec technologie SenseIQ
Corps et visage
Avec capteur SmartSkin
Fonctionne sans fil et sur secteur
IPL est l’abréviation de Intense Pulsed Light, ou lumière pulsée. Philips Lumea envoie de légères impulsions lumineuses à la racine du poil pour endormir le follicule, ce qui réduit progressivement votre pilosité. Des séances régulières laissent votre peau parfaitement nette et lisse. Cette technologie de prévention de la repousse des poils est une solution sûre et douce, même sur les zones sensibles. Philips Lumea a fait l’objet de tests cliniques et a été développé en collaboration avec des dermatologues, pour une solution simple et efficace à domicile.
Des études objectives ont mis en évidence jusqu’à 92 % de réduction de la pilosité après trois séances**. Effectuez les quatre premières séances toutes les deux semaines, et les huit séances suivantes toutes les quatre semaines. Au bout de 12 séances, vous pourrez bénéficier de six mois de peau douce*.
L’épilateur Philips Lumea Prestige est efficace sur de nombreux types de peau et de poils. Il fonctionne sur les poils naturellement blond foncé, bruns et noirs et sur les teintes de peau allant de très blanc à marron foncé. La technologie de lumière pulsée nécessite un contraste entre la pigmentation du poil et de la peau. C’est pour cette raison que les appareils Lumea (comme les autres épilateurs à lumière pulsée) ne peuvent pas être utilisés sur les poils blancs, gris, blond clair ou roux, et ne sont pas adaptés aux peaux très foncées.
Récompenses
4.3
sur 6
794
Avis
90%
recommandent ce produit
Alexb87
12/02/2026
Suisse
Acheteur vérifié
À recommander
Je suis très satisfaite les résultats sont vraiment incroyables.
Cet avis a été rédigé pour Lumea IPL 9900 Series BRI950/02 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Date of Use 2025-01-12
Cet avis a été rédigé pour Lumea IPL 9900 Series BRI950/02 Épilateur à lumière pulsée avec SenseIQ
Date of Use 2025-01-12
Wedze
10/11/2023
Suisse
Acheteur vérifié
Produit très satisfaisant
Produit d'une grande facilité d'utilisation, livré avec pochette de transport très pratique, léger bémol la batterie pourrait durer un peu plus mais comme sa recharge est rapide ce n'est pas un réel pb. Entièrement satisfaite et agréablement surprise des excellents résultats! Plus de séance d'épilation couteuse et chronophage, c'est presque magique. Ha et aussi appli parfaite pour avoir rappel et faire suivi régulier sans garnir sa charge mentale!
Avantages
Efficacité
Contre
Batterie ne permet pas de faire toutes séances d'un coup, mais compenser par recharge rapide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Lumea Prestige BRI950/00 Épilateur à lumière pulsée
Date of Use 2021-11-10
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Lumea Prestige BRI950/00 Épilateur à lumière pulsée
Date of Use 2021-11-10
Apg75
02/10/2022
Suisse
Acheteur vérifié
Excellent produit
C'est un excellent produit. Je vois bien la différence entre avant l'utilisation et maintenant. Avec l'application c'est mieux pour bien suivre les séances. C'est très facile d'utiliser et maximum 20 minutes on fait tout. Je suis très contente ☺️
Avantages
Facile et rapide pour l'utilisation
Contre
Le prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Lumea Prestige BRI950/00 Épilateur à lumière pulsée
Date of Use 2021-10-02
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Lumea Prestige BRI950/00 Épilateur à lumière pulsée
Date of Use 2021-10-02
Réduction médiane de la pilosité au bout de 12 séances : 78 % sur les jambes, 64 % sur le maillot, 65 % sur les aisselles
Mesuré sur les jambes, au bout de 3 traitements, résultats de 92 % ou plus observés sur 27 femmes sur 55
* En suivant le calendrier du programme
* * Étude menée aux Pays-Bas et en Autriche ; 56 femmes ; au bout de 3 séances sur les aisselles, le maillot, les jambes ; au bout de 2 séances sur le visage
* * * La durée de vie de la lampe ne prolonge pas la garantie mondiale Philips de 2 ans