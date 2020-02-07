ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Lumea Prestige Épilateur à lumière pulsée

Assistance

Lumea PrestigeÉpilateur à lumière pulsée

BRI950/00

Lumea Prestige Épilateur à lumière pulsée

Accéder à la Boutique

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

Éco-passeport - English (US)

  • PDF file, 138 kB
  • 7 February 2020

Manuel d’utilisation

  • PDF file, 3.7 MB
  • 27 August 2026

Pièces de rechange et accessoires

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider