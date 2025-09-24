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Lady Shaver Series 6000 Rasoir sans fil, utilisable sur peau sèche ou humide
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Puis-je utiliser mon rasoir féminin Philips dans le bain ou sous la douche ?
Comment nettoyer mon rasoir féminin Philips ?
Dois-je utiliser mon épilateur ou mon rasoir féminin Philips sur peau sèche ou humide ?
L'utilisation d'une grille de rasage sur tout le corps est-elle sûre ?
SatinShave AdvancedGrille
Adaptateur mural USB HQ87
Câble USB
Trousse
Lady Shaver Series 8000Tête de rasage
Sabot de coupe
Transmission d'embout pédicure
EpilatorTête de tondeuse
Lady Shaver Series 8000Câble USB
ShaversBrosse nettoyante
Set pince à épiler
Mon rasoir féminin Philips ne charge pas.
Ma peau est irritée après l'utilisation de mon rasoir féminin Philips Satin
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