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  • Un rasage doux et net, même sur les zones sensibles.
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Lady Shaver Series 6000Rasoir sans fil, sur peau sèche ou humide

BRL138/00

4.4
| (866) Avis | 92% recommandent ce produit
Un rasage doux et net, même sur les zones sensibles.
Découvrez les avantages d'un rasage doux, rapide et confortable. Cette tondeuse rase les poils jusqu'à 0,2 mm. Qui a le temps de se compliquer la vie tous les matins pour se raser ? Profitez d'un rasage facile et rapide qui vous procure un confort optimal. Testé dermatologiquement.
Voir tous les avantages

Rasez-vous en douceur et prenez soin de vous : vous le méritez bien.

Un rasage doux et net, même sur les zones sensibles.

  • Utilisable sur peau humide ou sèche

  • Pour les jambes, le corps et le maillot

  • + 4 accessoires

  • Jusqu'à 80 min d'autonomie

Élimine les poils de 0,2 mm pour un rasage doux et impeccable.

Élimine les poils de 0,2 mm pour un rasage doux et impeccable.

Système à 3 lames pour un rasage en douceur et sans irritations. Le rasoir est doté d'embouts de tondeuse barbe double face qui pré-taillent tous les poils. La grille de rasage avec ouvertures en forme de losange est conçue pour raser les poils pré-taillés en un passage.

Moins d'irritations, moins de rougeurs, plus de confort pour votre peau.**

Moins d'irritations, moins de rougeurs, plus de confort pour votre peau.**

Dites adieu aux irritations et aux rougeurs dues au rasage : 80 % des femmes déclarent avoir la peau lisse et sans irritation après utilisation.** Testé dermatologiquement sur les peaux sensibles.

Sur peau humide sous la douche. Sur peau sèche en déplacement.

Sur peau humide sous la douche. Sur peau sèche en déplacement.

Dans votre salle de bain ou en déplacement, il s'intègre parfaitement à votre routine. Sur peau sèche ou humide, c'est à vous de choisir.

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4.4

sur 6

866

Avis

92%

recommandent ce produit

16/12/2025

France

France

Pépite cet appareil là!

Je m’était dit que pour le prix il ne proposerais rien de spécial, quelle surprise!! Déjà il est très maniable, avec sa tête interchangeable il épouse vraiment toutes les zones. Il est léger, la durée d’autonomie est super longue alors qu’il ne prend pas longtemps à charger, c’est un gros plus. Mais ce que j’ai préféré c’est qu’il s’utilise aussi bien à sec que mouillé sous la douche, surtout, je me rend compte qu’au fil des semaines ma peau ne présente absolument aucune irritation ni petite imperfections que d’autre appareilles peuvent provoquer. Ma peau est super douce, en un temps record et l’appareil est pratique et super agréable à utiliser! Énorme coup de cœur. 10/10, vraiment!

Avantages

Autonomie, adaptation toutes zones, respectes les peaux sensibles

Contre

Je n’en trouve aucuns! (J’aurais peut être aimé avoir une pochette pour les voyages)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Lady Shaver Series 6000 BRL127/00 Rasoir sans fil, sur peau sèche ou humide

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Lady Shaver Series 6000 BRL127/00 Rasoir sans fil, sur peau sèche ou humide

09/12/2025

France

France

Superbe rasoir

Ce rasoir est très pratique, il est très maniable. Après la peau est toute douce. Il est livré avec plusieurs accessoires pour pouvoir réaliser différent rasage. Par contre dommage que l’on ne puisse pas utiliser le rasoir lorsqu’il est en charge. Vraiment très bon rasoir et efficace

Avantages

Sa petite tê

Contre

On ne peut pas l’utiliser lorsqu’il est en charge

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Lady Shaver Series 8000 BRL149/00 Rasoir sans fil, sur peau sèche ou humide

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Lady Shaver Series 8000 BRL149/00 Rasoir sans fil, sur peau sèche ou humide

01/12/2025

France

France

Un rasoir sans fil élégant et efficace

J’ai adoré le design de ce rasoir très élégant et malléable . Très ergonomique il ne glisse pas des mains meme sous l’eau . Sa double utilisation sur peau sèche ou humide et top car je peux soit me raser vite fait le matin pour mettre un collant soit prendre mon temps lors de ma douche . Aucune irritation ni sensation désagréable. Facile à ranger il mériterait d’avoir une belle pochette de rangement avec qui puisse accueillir l’ensemble du produit pour les voyages ou déplacements. La charge tient plusieurs utilisations à voir dans le temps . Il arrive à raser meme les pouls courts ça c’est vraiment top 👍🏼

Avantages

Très ergonomique et efficace meme sur poils courts

Contre

Manque une pochette de voyage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Rasoir sans fil, sur peau sèche ou humide

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Rasoir sans fil, sur peau sèche ou humide

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  1. 76,2 % sont d'accord, HPT Pays-Bas, n = 42, 2025.

  2. par rapport à leur rasoir féminin actuel, HUT Allemagne n = 49, 2021.

  3. avec garantie de 2 ans.