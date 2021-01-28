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  • Épilation simple et sans effort
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Satinelle EssentialÉpilateur compact sur secteur

BRP529/00

4.4
| (474) Avis | 96% recommandent ce produit
Épilation simple et sans effort
Enjoy smooth legs for weeks with Philips Satinelle. Gently removes hairs, as short as 0.5mm, from the root. This special edition includes a Philips mini epilator and smart tweezers designed for sensitive areas.
Voir tous les avantages

Une peau douce semaine après semaine

Épilation simple et sans effort

  • Avec lumière intégrée Opti-light

  • Mini-épilateur zones sensibles inclus

  • Avec pince à épiler lumineuse

Le système d'épilation retire les poils à la racine

Le système d'épilation retire les poils à la racine

Le système d'épilation efficace vous garantit une peau douce et lisse semaine après semaine

Le système d'éclairage Opti-Light permet d'épiler les poils les plus difficiles d'accès

Le système d'éclairage Opti-Light permet d'épiler les poils les plus difficiles d'accès

Le système d'éclairage Opti-Light permet d'épiler les poils les plus difficiles d'accès

2 réglages de vitesse pour retirer les poils les plus fins comme les plus épais

2 réglages de vitesse pour retirer les poils les plus fins comme les plus épais

2 réglages de vitesse pour retirer les poils plus fins ou plus épais, pour une épilation plus personnalisée.

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4.4

sur 6

474

Avis

96%

recommandent ce produit

28/01/2021

Suisse

Suisse

Rien de mieux que le basic

Je viens de recevoir le modèle BRE255/00 et je le trouve excellent. J'avais acheté lors d'une action le modèle PRESTIGE. Et je reviens sans hésiter au bon vieux basic. Simple et efficace ! Le bémol, c'est le câble, mais au moins l'épilateur ne perd pas de puissance et on peut faire parfaitement toutes les parties du corps en une seule fois, contrairement au modèle PRESTIGE.

Avantages

Épile très bien, sans douleur et bonne prise en main

Contre

Câble

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle Essential BRE255/00 Épilateur compact sur secteur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle Essential BRE255/00 Épilateur compact sur secteur

16/05/2026

France

France

Super épilateur

Il est très pratique avec sa lumière intégrée. Le fil est bien long. Il retire les poils sans douleur

Avantages

Il est super il épile parfaitement bien

Contre

Aucun inconvénient

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle Essential BRE285/00 Épilateur compact sur secteur

Date of Use 2026-05-16

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle Essential BRE285/00 Épilateur compact sur secteur

Date of Use 2026-05-16

14/10/2025

France

France

Épilateur zones délicates parfait !

Je recherchais un épilateur pour zones délicates qui soit vraiment pratique et efficace et c’est le cas ! L’épilateur principal est parfait pour les jambes, quelques minutes suffissent pour une demi-jambe. Jai cet appareil depuis quelques jours seulement, donc j’espère qu’il sera aussi efficace dans le temps.

Avantages

Épilateur zones délicates

Contre

Filaire et non lumineux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle Essential BRP506/00 Épilateur compact sur secteur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle Essential BRP506/00 Épilateur compact sur secteur

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