ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo d'un produit unique
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo d'un produit unique
  • Photo du produit en cours d’utilisation

Arrêté

enceinte portable sans fil

BT51W/00

Disponible à partir

Blanche
Blanche
Noir
Noir

Dansez quand vous voulez

Déplacez-vous facilement avec cette enceinte Bluetooth qui tient dans votre poche. Ultracompacte, elle offre six heures d'autonomie et un son limpide, même au maximum du volume. La portée sans fil est de 10 m, pour vous permettre de danser autant que vous voulez.

Voir tous les avantages

Dansez quand vous voulez

  • Bluetooth®

  • Blanche

Haut-parleur à gamme étendue 1,5" : un son limpide

Cette enceinte ultracompacte d'une discrétion absolue pèse tout juste 90 g. Son haut-parleur à gamme étendue de 1,5" diffuse un son limpide, même à volume élevé.

5 heures d'autonomie

La batterie offre 5 heures d'autonomie par charge complète. Elle se recharge en moins de 3 heures, en toute facilité grâce au câble micro-USB inclus.

Appairage dès la mise en marche via Bluetooth

L'appairage avec un appareil Bluetooth est ultra-simple. Il vous suffit d'allumer l'enceinte pour qu'elle soit prête à s'appairer. Sa portée sans fil est de 10 m.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.