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Beardtrimmer series 5000Tondeuse à barbe

BT5502/15

4.4
| (1012) Avis | 92% recommandent ce produit

1 récompense

Une coupe régulière en un seul passage
La coupe précise et régulière que vous recherchez pour votre barbe de 3 jours, votre barbe courte ou votre barbe longue. Notre guide de coupe PRO dynamique innovant soulève les poils jusqu'au niveau des lames doublement affûtées, pour une coupe régulière en un seul passage.
Voir tous les avantages
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde

2 fois plus de précision grâce au guide de coupe PRO dynamique

Une coupe régulière en un seul passage

  • 5 sabots clipsables (2, 3, 5, 7 mm)

  • Rasoir 2D avec suivi des contours

  • 61 min d'autonomie sans fil, 1 h de charge

  • Accessoire spécial dos

  • Jusqu'à 5 ans de garantie

Taille uniformément et attrape les poils couchés

Taille uniformément et attrape les poils couchés

Les barbes de 3 jours n'y résistent pas. Le système Lift&Trim Pro attrape tous les poils couchés et les soulève pour permettre aux lames de les couper avec précision. C'est également une tondeuse idéale pour les longues barbes.

Lames auto-affûtées ne nécessitant aucun entretien

Lames auto-affûtées ne nécessitant aucun entretien

Adaptées aux poils les plus épais, les lames doublement affûtées assurent un dessin précis des contours et une coupe d'excellente qualité à chaque fois. Aucun lubrifiant et aucune lame de rechange ne sont nécessaires.

Permet de régler différentes hauteurs de coupe

Permet de régler différentes hauteurs de coupe

Coupez à la hauteur exacte que vous souhaitez obtenir. Il vous suffit de tourner la molette de précision sur l'une des 40 hauteurs de coupe comprises entre 0,4 et 20 mm et séparées par des pas de 0,2 mm.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-3620246

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

1012

Avis

92%

recommandent ce produit

22/04/2018

Suisse

Suisse

Très bon achat

efficace et simple d'utilisation bonne prise en main

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5202/80 Tondeuse barbe de 3 jours

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5202/80 Tondeuse barbe de 3 jours

18/01/2026

France

France

N'arrache pas les poils

Tout simplement le meilleur rapport qualité prix. La tondeuse n'arrache pas les poils de barbe, contrairement a d'autres marques.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5515/75 Tondeuse à barbe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5515/75 Tondeuse à barbe

18/12/2023

France

France

Très bon produit

Très bon produit, très bonne autonomie, coupe nette, simple et rapide. Pour une barbe longue je ne sais pas mais pour un rasage deux fois par semaine pour barbe courte il est top…

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 5000 BT5515/15 Tondeuse à barbe

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Mentions légales

  1. Jusqu'à 5 ans de garantie comprenant une garantie mondiale standard de 2 ans complétée par une extension de 3 ans disponible après enregistrement de l'appareil dans les 90 jours suivant l'achat.

  2. Applicable exclusivement aux modèles des séries 5000, 7000 et 9000. Disponible pour le marché mondial, à l'exclusion des États-Unis, du Canada et de la Chine.