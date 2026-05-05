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  • Précision maximale pour un effort minimal
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Beard Trimmer 5000 SeriesStylisation de la barbe avec compartiment à poils

BT5775/15

4.3
| (168) Avis | 88% recommandent ce produit
Précision maximale pour un effort minimal
Bénéficiez d'une précision totale sans effort. Avec ses lames auto-affûtées en métal et son compartiment innovant pour collecter les poils, notre tondeuse vous offre une expérience de rasage simple et précise. De plus, la technologie BeardSense permet d'augmenter la puissance au bon moment.
Voir tous les avantages
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

La marque de soins masculins électriques la plus appréciée au monde

Pour une barbe précise et moins de nettoyage

Précision maximale pour un effort minimal

  • Lames 100 % métal

  • Pas de 0,2 mm

  • Technologie BeardSense

  • Compartiment de collecte des poils

  • Jusqu'à 100 minutes d'autonomie

Précision maximale et performances durables

Précision maximale et performances durables

Les lames métalliques auto-affûtées offrent une résistance optimale pour une précision maximale lors de la coupe, tout en restant aussi tranchantes qu'au premier jour, sans besoin de lubrification. Leur conception antirouille facilite également leur nettoyage.

Stylisez votre barbe avec une précision parfaite

Stylisez votre barbe avec une précision parfaite

Grâce à sa molette de précision, la tondeuse propose 40 hauteurs de coupe réglables par pas de 0,2 mm, pour une barbe taillée exactement comme vous le souhaitez.

Conçu pour récupérer les poils coupés au fur et à mesure

Conçu pour récupérer les poils coupés au fur et à mesure

Notre compartiment de collecte des poils innovant récupère efficacement jusqu'à 80 % des poils coupés*, pour une utilisation plus pratique.

Spécificités Techniques

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4.3

sur 6

168

Avis

88%

recommandent ce produit

05/05/2026

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Sehr guter Barttrimmer

Ich nutze den Barttrimmer für meinen Dreitagebart. Die Leistung des Gerätes ist sehr gut. Das Gerät lässt sich leicht reinigen

Cet avis a été rédigé pour Beard Trimmer 5000 Series BT5765/15 Bartstyling mit Haarauffangschale

Date of Use 2026-05-04

Cet avis a été rédigé pour Beard Trimmer 5000 Series BT5765/15 Bartstyling mit Haarauffangschale

Date of Use 2026-05-04

17/01/2026

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Top Produkt

Prezise und zuverlessig. Top Qualitat. Segr empfehlswert

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beard Trimmer 5000 Series BT5785/30 Bartstyling mit Haarauffangschale

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beard Trimmer 5000 Series BT5785/30 Bartstyling mit Haarauffangschale

14/01/2026

Deutschland

Deutschland

Philips Beard Trimmer 5000 Series

Ich durfte aufgrund eines Produkttests den Beard Trimmer testen. Ich habe den Philips Beard Trimmer 5000 Series BT5765/15 über mehrere Wochen regelmäßig genutzt und bin insgesamt sehr zufrieden. Der Trimmer wirkt hochwertig, liegt gut in der Hand und schneidet den Bart gleichmäßig und sauber, auch bei dichterem Bartwuchs ohne Ziehen oder Ruckeln. Sehr positiv finde ich die BeardSense-Technologie, da sich die Leistung automatisch an die Bartdichte anpasst. Die vielen Längeneinstellungen ermöglichen ein präzises Styling. Der Haarauffangbehälter ist grundsätzlich praktisch, allerdings könnte die Auffangschale etwas größer sein, da sie sich bei längerem Bart relativ schnell füllt. Die Akkulaufzeit ist sehr gut und reicht für mehrere Anwendungen, zudem ist die Schnellladefunktion im Alltag äußerst hilfreich. Die Reinigung unter fließendem Wasser funktioniert unkompliziert. Lieferumfang: Philips Beard Trimmer 5000 Series BT5765/15 Aufbewahrungsetui für Trimmer und Zubehör Ladekabel Haarauffangbehälter Kurzanleitung & Sicherheitshinweise Insgesamt überzeugt der Trimmer durch gute Leistung, einfache Handhabung und hochwertige Verarbeitung. Trotz kleiner Schwächen ist er für mich eine klare Empfehlung für die regelmäßige Bartpflege.

Avantages

Präzises Styling möglich

Contre

Auffangbehälter zu klein

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beard Trimmer 5000 Series BT5765/15 Bartstyling mit Haarauffangschale

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beard Trimmer 5000 Series BT5765/15 Bartstyling mit Haarauffangschale

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