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Arrêté
CA6801/00
Un authentique cappuccinatore italien pour votre Saeco
Rendez votre machine espresso Saeco capable de préparer automatiquement des spécialités à la mousse de lait avec le cappuccinatore CA6801/00 !
pour les machines espresso Saeco
Grâce au nouveau cappuccinatore, vous pouvez utiliser votre machine à espresso Saeco comme les professionnels ! Il aspire le lait du réservoir à lait et le mélange à l'air pour produire un lait mousseux à souhait. Ajoutez un espresso savoureux pour déguster un délicieux cappuccino ou latte macchiato !
Plus facile à manipuler
Facile à utiliser, il ne vous demande aucun effort ! Une fois la mousse de lait obtenue, démontez-le en toute simplicité et passez-le au lave-vaisselle.
2.0
sur 6
3
Avis
kroos
23/01/2014
Nederland
Werkt goed op de laatste modellen
Melk opschuimen met het stoompijpje was echt een gedoe. Gelukkig dit ding kunnen krijgen voor mijn Syntia. Je vervangt het stoompijpje in zijn geheel door deze 'Cappuccinatore'. De werking is goed, kan de melk netjes opschuimen. Het schuim kan nog wel iets fijner, maar dit is ook afhankelijk van de melk die je gebruikt. Alleen de prijs is veel te hoog voor wat feitelijk een stuk rubber is.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour CA6801/00 Cappuccinatore (melkopschuimer)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour CA6801/00 Cappuccinatore (melkopschuimer)
Analena
15/03/2013
Deutschland
Es gelingt nicht einen annähernd guten Schaum herzustellen
Unser Versuch mit vielen Milchmarken einen guten Schaum herzustellen misslang. Zumindest der Cappuccinatore, den wir kauften, ist sein Geld nicht wert.
Cet avis a été rédigé pour CA6801/00 Cappuccinatore (Milchaufschäumer)
Cet avis a été rédigé pour CA6801/00 Cappuccinatore (Milchaufschäumer)
Ton56
25/09/2013
Nederland
Waardeloos !
"Maak uw Saeco espressomachine geschikt voor specialiteiten met automatische schuimlaag ....." Nou, op onze Saeco Vienna doet de cappuccinatore het helemaal niet. Het slangetje pruttelt een beetje in de melk, maar melk opzuigen en schuim maken, ho maar. Op een andere espresso-machine geprobeerd, maar hier hetzelfde verhaal. Werkt misschien op de nieuwste Saeco apparaten, maar op de oudere modellen niet. Jammer, weggegooid geld.
Cet avis a été rédigé pour CA6801/00 Cappuccinatore (melkopschuimer)
Cet avis a été rédigé pour CA6801/00 Cappuccinatore (melkopschuimer)