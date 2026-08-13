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Arrêté
CA6802/00
pour les machines espresso Saeco
Le kit de buses à lait Saeco passe au lave-vaisselle. Ainsi, votre machine espresso est toujours prête à préparer votre spécialité de café préférée.
Il vous suffit de suivre les instructions pour remplacer facilement les buses et les connecteurs de votre verseuse isotherme ou de votre cappuccinatore. Ce kit est compatible avec toutes les machines à café Saeco avec verseuse isotherme ou cappuccinatore.
Notation globale