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    • pour remplacer votre cheminée de remplissage pour remplacer votre cheminée de remplissage pour remplacer votre cheminée de remplissage

      Collection Avance Cheminée de remplissage

      CP0488

      pour remplacer votre cheminée de remplissage

      Moins de préparation grâce à la cheminée de remplissage 2 fois plus large

      Collection Avance Cheminée de remplissage

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      pour remplacer votre cheminée de remplissage

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      Spécificités Techniques

      • Pièce remplaçable

        Adapté aux types de produits
        • HR1945/xx
        • HR1946/xx
        • HR1947/xx
        • HR1949/xx
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