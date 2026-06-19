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  • Hache et mélange les ingrédients
  • Hache et mélange les ingrédients

AventLame

CP0866

Hache et mélange les ingrédients
Cette unité de lame fait partie du robot cuiseur-mixeur pour bébé Philips Avent Essential et hache les ingrédients en petits morceaux. Facile à retirer et à nettoyer.
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Produits compatibles
Robot cuiseur-mixeur pour bébé Essential

Robot cuiseur-mixeur pour bébé Essential

SCF862/02

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Hache et mélange les ingrédients

  • Robot cuiseur-mixeur pour bébé

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