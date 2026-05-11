Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Assistance
CX1030/00
Jobnumber: 35443
Profitez d'un refroidissement puissant et silencieux avec 3 vitesses et une rotation fluide pour un confort personnalisé. Fabriqué avec des matériaux de qualité et doté d'un design élégant et moderne, ce ventilateur de table offre une durabilité exceptionnelle et des performances stylées, parfait pour tout espace.
La grille avant du ventilateur Philips est sale.
Mon ventilateur Philips est trop bruyant.
Mon ventilateur Philips dégage une odeur étrange.
Je ne parviens pas à allumer/éteindre mon ventilateur colonne Philips.
Le flux d'air de mon ventilateur colonne Philips est faible.
Mon ventilateur Philips émet un bruit inhabituel lorsqu'il oscille.
Mon ventilateur colonne Philips s'éteint soudainement.
La base de mon ventilateur colonne Philips est instable ou vibre.