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Refroidissement plus puissant et plus silencieux (1)
Profitez d'un refroidissement puissant avec un minimum de bruit et de consommation d'énergie. Découvrez un flux d'air rafraîchissant qui refroidit toute la pièce, et créez une atmosphère apaisante en infusant la brise avec vos huiles essentielles préférées.
Flux d'air puissant à 2.370 m3/h
Fonctionnement ultra-silencieux
Faible consommation d'énergie
Télécommande
Ce ventilateur sans pales délivre un puissant flux d'air de 2 370 m³/h pour rafraîchir rapidement toute votre pièce. Il diffuse l'air frais plus loin et plus largement (1), avec des vitesses d'air atteignant 8,1 m/s.
Profitez d'un rafraîchissement 40% plus silencieux (1), jusqu'à 24 dB (2). Avec sa sortie d'air inspirée de l'aérodynamique des ailes d'avion, ce ventilateur est idéal pour un sommeil réparateur, le travail ou une détente totale.
Choisissez parmi 3 modes (Manuel, Brise Naturelle, Sommeil Avancé) et 5 niveaux de vitesse pour un rafraîchissement personnalisé. D'une brise légère à un flux d'air puissant, profitez d'un confort sans effort toute la journée.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
5.0
sur 6
20
Avis
100%
recommandent ce produit
kanais
18/07/2026
France
Superbes fonctionnalités
Je suis satisfaite de ce ventilateur. Il est peu encombrant, élégant et n’est pas très bruyant, ce qui ne perturbe pas le sommeil. De plus, l’option aromathérapie est très utile. Je recommande.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Ventilateur Tour Série 5000
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Ventilateur Tour Série 5000
Nicole57
08/07/2026
France
Beau design, efficace, silencieux..
Acheté sur C. Discount, revendeur de la marque, en 108 cm haut. Que des points positifs, concernant ce ventilateur sans pâles, qui ne brasse pas l' air, mais diffuse de l' air frais. Beau design. Facile d' utilisation avec ou sans télécommande qui est malgré tout un plus. Silencieux, même à vitesse 5. Différents modes de fonctionnement sont proposés. Mais Philips est et reste une excellente marque. Je conseille
Avantages
Beau design. Silencieux. Efficace.
Contre
Je n' en trouve aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Ventilateur Tour Série 5000 CX5550/00 Ventilateur colonne
Date d'utilisation 2026-07-08
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Ventilateur Tour Série 5000 CX5550/00 Ventilateur colonne
Date d'utilisation 2026-07-08
NoyanA
29/07/2026
Deutschland
Fait partie de la promotion
Ein optisch schicker, leiser und leistungsstarker Turmventilator mit praktischem Aromafach und Timer, bei dem lediglich die begrenzte Reichweite der Fernbedienung ein kleiner Minuspunkt ist.
Dieser Turm Ventilator gefällt mir sehr gut, optisch in Weiß sehr schick dazu ein angenehmer zugleich leiser Betrieb, im Nachtmodus. Es gibt insgesamt 5 leistungsstarks Stufen und eine kühlende gleichmäßige Luftleistung bietet. Ganz entspannt nutzbar mit der Fernbedienung bei den Nachfolgemodell sogar mit App steuerbar. Ich war so zufrieden und hab das mein Kumpel präsentiert, dass er sich das Nachfolgemodell in schwarz geholt hat, deshalb weiß ich das mit der Appfunktion und er hat sogar bis zu 12 Stufen. Über die Fernbedienung kann man auch einstellen, ob der Ventilator sich dreht oder in einer festen Position. Das Produkt war wirklich Mega gut verpackt, was auch den Transport super überstanden hatte. Aroma Liebhaber, die gerne abschalten zu einer Aroma Therapie werden jetzt die Möglichkeit haben Dank dem kleinen Faches verschiedene ätherische Öle zu nutzen, kühlender Luftstrom mit angenehmen Duft. Der Ventilator ist echt praktisch, schlicht schön und hat was drauf. Ein kleiner Kontrapunkt, dass die Fernbedienung in der Nutzung etwas eingeschränkter ist wegen der Entfernung.￼ aber man kann auch einen Timer einstellen.￼
Cet avis a été rédigé pour Tower Fan 5000 Series CX5550/00 Tower-Ventilator
Cet avis a été rédigé pour Tower Fan 5000 Series CX5550/00 Tower-Ventilator
(1) par rapport au prédécesseur CX5535
(2) Testé aux réglages de vitesse les plus bas