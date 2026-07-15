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Arrêté
DLP7721C/00
20 000 mAh
3 ports de charge USB
QC 3.0 et PD 3.0
PPS
3 ports USB pour charger trois appareils simultanément
Équipé d'un port de charge rapide USB-C PD (Power Delivery) 20 W.
La technologie de charge rapide Quick Charge (QC) permet une charge plus rapide en augmentant la tension et l'intensité. Elle utilise le protocole Quick Charge pour optimiser la vitesse de charge des appareils compatibles, réduisant ainsi leur temps de charge.
3.2
sur 6
5
Avis
Franziskanay
15/07/2026
Deutschland
Perfekt
Perfekte Powebank die beste die bis jetzt hatte kann bis zu 4 mal mein Handy laden bin sehr zufrieden
Cet avis a été rédigé pour DLP7721C USB-Powerbank
Date of Use 2026-07-15
Cet avis a été rédigé pour DLP7721C USB-Powerbank
Date of Use 2026-07-15
L'Herminois
06/07/2025
France
Acheteur vérifié
Produite de confiance
Très pratique et de très bonne qualité. Usage intensif réel.
Cet avis a été rédigé pour DLP7721C Batterie externe USB
Cet avis a été rédigé pour DLP7721C Batterie externe USB
GüntherH
18/06/2025
Österreich
Acheteur vérifié
Gute Leistungen, erfüllt Erwartungen
Powerbank hat sehr gute Leistung, erfüllt diesbezüglich die Erwartungen. Die "Betriebsanleitung" ist jedoch sehr dürftig, auf die Bedeutung, insbesondere Farben der LEDs wird nicht eingegangen.
Avantages
Sehr gute Leistung, erfüllt Erwartungen
Contre
Mangelhafte (fast keine) Betriebsanleitung, insbesondere Erklärung der LEDs
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DLP7721C USB-Powerbank
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DLP7721C USB-Powerbank