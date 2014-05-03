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Arrêté
DS1600/12
Un son pour votre maison et votre iPod/iPhone/iPad
La station d'accueil DS1600 charge tous vos iPod/iPhone/iPad et lit les musiques qui y sont stockées grâce au double dock Philips doté de connecteurs Lightning et 30 broches. Équipée d'un port USB permettant de charger un second appareil mobile pour encore plus de polyvalence, elle diffuse un son plein et riche.
Double dock
pour iPod/iPhone/iPad
Port USB pour charge
8 W
La station d'accueil innovante Philips Double dock avec connecteurs Lightning et 30 broches charge n'importe quel appareil Apple et diffuse sa musique. Associant un style raffiné à une fonctionnalité simplissime, elle vous permet de basculer entre les deux connecteurs en un clin d'œil. Écoutez vos morceaux favoris quel que soit l'appareil Apple sur lequel ils sont enregistrés.
Pratique, cette enceinte est également équipée d'un port USB permettant de charger un deuxième appareil mobile, même lorsque votre iPod/iPhone est connecté.
La station d'accueil synchronise automatiquement l'heure et la date avec celles de votre iPod/iPhone/iPad lorsqu'il est connecté. Basculez entre l'heure et la date en appuyant simplement sur le bouton.
3.0
sur 6
25
Avis
Triskel
03/05/2014
Deutschland
Endlich EINE Dockingstation für alle Apple-Anschlüsse
Mit der Zeit haben sich Apple iPhones und iPads sowohl mit dem alten 30-poligen Dockanschluss als auch dem neuen Lightning-Anschluss eingefunden und die alte Dockinstation war nur noch eingeschränkt nutzbar. Mit der DS1600 kann ich jetzt das gerade genutzte Gerät laden und als Wecker nutzen. Meine iphones passt auch mit Hülle, beim iPad unbedingt ausprobieren, ob es sich ohne Fummelei einsetzen lässt. Aber auch als Lautsprecher für ein Schlafzimmer kann sie sich durchaus hören lassen und gibt die Musik oder Hörbücher vom iPhone in mehr als ausreichender Qualität wieder. Sehr praktisch ist der zusätzliche hintere USB-Anschluss, ich lade hier zB. die Pepple ohne eine weiter Steckdose mit einem zusätzlichen Netzteil zu blockieren.
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Tomber
07/01/2014
Deutschland
Klare Kaufempfehlung
Ich bin seit 2 Monaten Besitzer der DS1600/12 und bin begeistert Schon beim auspacken erkennt man das es sich hier um keinen 0815 Artikel handelt Design und Formschön wie man es auch von den Vorgängern der Serie kennt, kommt diese Dockingstation, noch einen Tick „Edler“ daher. Zum Einsatz kommt bei mir ein IPod der 4. Generation. Da dieser noch den breiten Anschluss hat, kein Problem. Aber auch die Neuen Geräte mit dem schmalen Connector können sich hier eindocken. Ein Schieber dreht den Anschluss von breit auf schmal :Perfekt. Die Station ist nicht zu schwer, bleibt aber trotzdem Standfest wenn es um die Bedienung und das Andocken geht. Da haben wir schon andere Sachen erlebt … Der bewegliche Anschluss für die I-Geräte ermöglicht ein leichtes Anstecken. Die interne Display Anzeige in Gelb/Orange ist deutlich zu sehen. Hier sind Die Anzeigen Datum und Uhrzeit möglich. Interessant sind auch die beiden Anschlüsse auf der Rückseite des Gerätes. Neben dem Stromanschluss befindet sich hier zusätzlich ein USB Ausgang, sowie ein Audio Eingang. Am USB lade ich mein Handy und spare mir damit schon wieder eine Steckdose. Audio In gibt mir die Möglichkeit die Dockingstation als Lautsprecher für Externe Geräte zu nutzen. Sehr gut. Klarer und satter Sound runden das Gerät perfekt ab. Klare Kaufempfehlung
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Joe61
04/01/2014
Deutschland
Klasse Dual-Dockingstation!
Schon beim Auspacken des Produktes kam Freude auf, alles machte einen super Eindruck! Die Verarbeitung der Dockingstation ist erstklassig! Ich suchte für mein Iphone 5S und mein Ipad 2 eine Ladestation und Lautsprecher! Durch die Möglichkeit beide Anschlüsse ( Lightning und 30 Polig) benutzen zu können ist die DS 1600 perfekt hierfür. Mühelos lässt sich zwischen den beiden Anschlüssen wechseln. Sound: Der Sound für die kleine Dockingstation ist überraschend gut, ein guter Bass und klare Höhen erklingen aus dem Lautsprecher. Auch die Bedienung ist intuitiv gut und einfach. Die korrekte Uhrzeit wird unmittelbar nach dem Anschliessen des Iphone angezeigt. Die Station kann zwar mit dem Iphone als Wecker benutzt werden, hier vermisse ich aber eine eigene Wecker-App, die es für andere Modelle gibt. Die DS1600 ist für meine Zwecke genau das Richtige und kann ich uneingeschränkt empfehlen!
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