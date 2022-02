Synchronisation de votre iPhone/iPod avec votre PC

Posez-le sur sa station d'accueil, écoutez-le, synchronisez-le et chargez-le ! Profitez de vos morceaux favoris stockés sur votre iPhone ou iPod pendant qu'il se recharge et se synchronise avec votre PC via le port USB, tout en bénéficiant d'une qualité sonore exceptionnelle et d'un confort inégalable. Écoutez votre musique pendant des heures, sans jamais tomber en panne de batterie.