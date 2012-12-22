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Arrêté

Station d'accueil

DS3100/12

3.8

| (14) Avis | 86% recommandent ce produit

Le son adapté à votre environnement

Que ce soit sur votre bureau ou ailleurs, cette station d'accueil Philips DS3100/12 diffuse un son limpide qui remplit votre espace personnel. Synchronisez votre iPhone/iPod avec votre PC. Profitez d'une flexibilité maximale grâce aux options d'alimentation sur batterie ou sur secteur.

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L'obsession du son

Le son adapté à votre environnement

  • pour iPod/iPhone

  • Alimentation batterie ou secteur

Puissance de sortie totale de 10 W eff.

Ultracompact pour tous les styles de vie

Entrée auxiliaire pour connecter facilement presque tout dispositif électronique

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3.8

sur 6

14

Avis

86%

recommandent ce produit

3

22/12/2012

France

France

tres bien bon produit dommage pour la telecommande

super produit et la qualité est toujours au rendez avec Phillips mais dommage qu il na pas de télécommande mais je recommande

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS3100 Station d'accueil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS3100 Station d'accueil

25/01/2014

Italia

Italia

PRATICO E UN SUONO OTTIMALE

Mi capita spesso di viaggiare e con questo sitema philips riesco a portare con me un ottima qualità del suono.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS3100 Sistema docking con altoparlanti

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS3100 Sistema docking con altoparlanti

17/12/2013

España

España

Muy buen sonido por el precio

Por el precio que vale saca muy buen sonido. Es perfecto para cuando voy de vacaciones.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS3100 altavoz base

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DS3100 altavoz base

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