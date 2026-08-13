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Arrêté
FC6093
Voiture
12 V
Les batteries nickel-métal hydrure (NiMH) sont des batteries écologiques. En effet, elles ne contiennent pas d'éléments hautement toxiques et respectent ainsi mieux l'environnement. De plus, elles sont plus performantes et durent plus longtemps.
Grâce au filtre HEPA, la poussière très fine et les parasites demeurent à l'intérieur du réservoir à poussière.
Le puissant moteur de l'aspirateur à main Philips est extrêmement silencieux grâce à sa conception spéciale et élégante. Vous pouvez donc l'utiliser à toute heure.
Notation globale