L'aspirateur à main pour voiture Philips MiniVac Car 12 V FC6093/01 est doté d'un filtre HEPA permettant de capturer toute la poussière, même la plus fine. Il est idéal tant pour la voiture que pour la maison. Grâce à sa batterie, plus besoin de se soucier du cordon à la maison. Et grâce à la prise allume-cigare, augmentez son autonomie lors du nettoyage de votre voiture.