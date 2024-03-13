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MiniVac Aspirateur à main

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Manuels et documentation

User Manual Philips Handheld vacuum cleaner

  • PDF file, 5.7 MB
  • 13 March 2024

L'aspirateur à main pour voiture Philips MiniVac Car 12 V FC6093/01 est doté d'un filtre HEPA permettant de capturer toute la poussière, même la plus fine. Il est idéal tant pour la voiture que pour la maison. Grâce à sa batterie, plus besoin de se soucier du cordon à la maison. Et grâce à la prise allume-cigare, augmentez son autonomie lors du nettoyage de votre voiture.

  • PDF file
  • 5 June 2024

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