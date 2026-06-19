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Arrêté
FC6140/01
Batterie 3,6 V
Sans sac, cyclonique
Brosse et suceur plat
La conception aérodynamique de la brosse du Philips MiniVac permet une aspiration optimale de la poussière, même très fine. Sa forme ergonomique permet de nettoyer les recoins les plus difficiles à atteindre.
Afin d'obtenir une puissance d'aspiration optimale et élevée, l'aspirateur utilise la technologie cyclonique d'accélération du flux d'air. Son système de filtration à deux niveaux permet de garder toute la poussière à l'intérieur de l'appareil. Le premier filtre retient tous les types de poussières, tandis que le deuxième retient les particules les plus fines.
Les puissantes batteries Nickel-Métal hydrure (NiMh)* de l'aspirette Philips MiniVac ne présentent aucun effet mémoire, phénomène qui réduit la capacité des batteries dans le temps et affecte la durée d'utilisation des appareils. Ainsi, elle offre une autonomie plus élevée que d'autres produits équipés de batteries Nickel-Cadmium (NiCd) classiques, qui, elles, présentent un effet mémoire.
Notation globale