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  • Aspirette MiniVac puissante, pour un nettoyage plus efficace
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Arrêté

MiniVacAspirette

FC6140/01

Aspirette MiniVac puissante, pour un nettoyage plus efficace
Bénéficiez de performances de nettoyage inégalées avec la puissante aspirette Philips MiniVac 3,6 V. Son système sans sac à flux d'air cyclonique et filtration à 2 niveaux garantit sa longévité, tandis que sa brosse aérodynamique assure une excellente aspiration de la poussière.
Voir tous les avantages

Sans sac, flux d'air cyclonique et brosse aérodynamique

Aspirette MiniVac puissante, pour un nettoyage plus efficace

  • Batterie 3,6 V

  • Sans sac, cyclonique

  • Brosse et suceur plat

Brosse aérodynamique, pour une meilleure aspiration des poussières

Brosse aérodynamique, pour une meilleure aspiration des poussières

La conception aérodynamique de la brosse du Philips MiniVac permet une aspiration optimale de la poussière, même très fine. Sa forme ergonomique permet de nettoyer les recoins les plus difficiles à atteindre.

Sans sac, flux d'air cyclon. & syst. filtr. 2 niv. pour filtration optimale

Sans sac, flux d'air cyclon. & syst. filtr. 2 niv. pour filtration optimale

Afin d'obtenir une puissance d'aspiration optimale et élevée, l'aspirateur utilise la technologie cyclonique d'accélération du flux d'air. Son système de filtration à deux niveaux permet de garder toute la poussière à l'intérieur de l'appareil. Le premier filtre retient tous les types de poussières, tandis que le deuxième retient les particules les plus fines.

Puissantes batteries NiMH 3,6 V

Puissantes batteries NiMH 3,6 V

Les puissantes batteries Nickel-Métal hydrure (NiMh)* de l'aspirette Philips MiniVac ne présentent aucun effet mémoire, phénomène qui réduit la capacité des batteries dans le temps et affecte la durée d'utilisation des appareils. Ainsi, elle offre une autonomie plus élevée que d'autres produits équipés de batteries Nickel-Cadmium (NiCd) classiques, qui, elles, présentent un effet mémoire.

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