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  • Soyez un peu plus écolo chaque jour
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MiniVacAspirette

FC6148/01

Soyez un peu plus écolo chaque jour
L'aspirateur à main Philips MiniVac EnergyCare 10,8 V dispose de batteries Lithium-Ion longue durée, légères et puissantes. Le système de charge est économe en énergie : il arrête de fonctionner lorsque les batteries sont chargées.
Voir tous les avantages

Économisez jusqu'à 70 %* d'énergie grâce au système de charge*

Soyez un peu plus écolo chaque jour

  • Batterie 10,8 V (lithium)

  • Sans sac, cyclonique

  • Brosse et suceur plat

  • Éco

Batteries Li-ion légères, longue durée

Batteries Li-ion légères, longue durée

Les puissantes batteries lithium-Ion (Li-ion) de l'aspirette Philips MiniVac durent plus longtemps que les batteries nickel-cadmium (NiCd). De plus, ces batteries Li-ion sont très légères, ce qui rend l'utilisation de l'aspirette plus facile.

Sans sac, flux d'air cyclon. & syst. filtr. 2 niv. pour filtration optimale

Sans sac, flux d'air cyclon. & syst. filtr. 2 niv. pour filtration optimale

Afin d'obtenir une puissance d'aspiration optimale et élevée, l'aspirette utilise la technologie cyclonique d'accélération du flux d'air. Son système de filtration à 2 niveaux permet de piéger toute la poussière à l'intérieur de l'appareil. Le premier filtre retient tous les types de poussières, tandis que le deuxième retient les particules les plus fines.

Base de charge avec brosse et suceur plat

Base de charge avec brosse et suceur plat

La base de charge de l'aspirette comporte une brosse ainsi qu'un suceur plat. La brosse est idéale pour les surfaces délicates et le suceur permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.

Spécificités Techniques

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  1. par rapport au modèle Philips précédent FC6050. Test interne Philips Consumer Lifestyle en 2007.