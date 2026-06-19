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FC6148/01
Batterie 10,8 V (lithium)
Sans sac, cyclonique
Brosse et suceur plat
Éco
Les puissantes batteries lithium-Ion (Li-ion) de l'aspirette Philips MiniVac durent plus longtemps que les batteries nickel-cadmium (NiCd). De plus, ces batteries Li-ion sont très légères, ce qui rend l'utilisation de l'aspirette plus facile.
Afin d'obtenir une puissance d'aspiration optimale et élevée, l'aspirette utilise la technologie cyclonique d'accélération du flux d'air. Son système de filtration à 2 niveaux permet de piéger toute la poussière à l'intérieur de l'appareil. Le premier filtre retient tous les types de poussières, tandis que le deuxième retient les particules les plus fines.
La base de charge de l'aspirette comporte une brosse ainsi qu'un suceur plat. La brosse est idéale pour les surfaces délicates et le suceur permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.
Notation globale
par rapport au modèle Philips précédent FC6050. Test interne Philips Consumer Lifestyle en 2007.