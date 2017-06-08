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Arrêté
3,6 V
Noir intense et bleu
2 accessoires
Base de charge
Le système de filtration à 2 niveaux permet de garder toute la poussière à l'intérieur de l'appareil. Le premier filtre piège la majeure partie de la poussière, tandis que le deuxième piège les particules les plus fines.
Les batteries NiMH de l'aspirateur à main offrent une grande autonomie longtemps, par rapport aux autres batteries, sujettes à la déperdition de l'énergie.
Grâce à ses batteries rechargeables, vous pourrez nettoyer partout sans vous soucier des prises de courant.
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
sghira
08/06/2017
Portugal
Design espectacular. Muito pratico.
Excelente para limpeza de pequeninos espaços, como mesa de jantar, á volta da gaiola do animal estimação, migalhas no sofá, etc.. Para mim foi uma óptima escolha. Muito satisfeita
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour MiniVac FC6152/01 Aspirador portátil
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