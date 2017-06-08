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  • Élimine la poussière et les saletés visibles
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Arrêté

MiniVacAspirateur à main

FC6152/01

5
| (1) Avis | 100% recommandent ce produit
Élimine la poussière et les saletés visibles
L'aspirateur à main Philips facilite vos tâches de nettoyage quotidiennes. Ses batteries rechargeables offrent un maximum de liberté de mouvement et les accessoires permettent de nettoyer les surfaces délicates dans les moindres recoins.
Voir tous les avantages

Filtration à 2 niveaux pour un nettoyage facile

Élimine la poussière et les saletés visibles

  • 3,6 V

  • Noir intense et bleu

  • 2 accessoires

  • Base de charge

Système de filtration à 2 niveaux pour un nettoyage optimal

Le système de filtration à 2 niveaux permet de garder toute la poussière à l'intérieur de l'appareil. Le premier filtre piège la majeure partie de la poussière, tandis que le deuxième piège les particules les plus fines.

Batterie NiMh pour une utilisation quotidienne

Les batteries NiMH de l'aspirateur à main offrent une grande autonomie longtemps, par rapport aux autres batteries, sujettes à la déperdition de l'énergie.

Utilisation sans fil pour une mobilité totale

Utilisation sans fil pour une mobilité totale

Grâce à ses batteries rechargeables, vous pourrez nettoyer partout sans vous soucier des prises de courant.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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5.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

08/06/2017

Portugal

Portugal

Design espectacular. Muito pratico.

Excelente para limpeza de pequeninos espaços, como mesa de jantar, á volta da gaiola do animal estimação, migalhas no sofá, etc.. Para mim foi uma óptima escolha. Muito satisfeita

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MiniVac FC6152/01 Aspirador portátil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour MiniVac FC6152/01 Aspirador portátil

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