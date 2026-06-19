Remplacement recommandé tous les 3 à 6 mois en fonction de la fréquence d'utilisation. Deux lingettes en microfibre sont incluses dans le pack. Consultez le site www.philips.com pour trouver les points de vente des patins en microfibre. Nous ne pouvons pas garantir un nettoyage optimal lorsque des patins en microfibre de marques tierces sont utilisés.