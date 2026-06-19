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Arrêté
FC6401/01
2 en 1
Aspire et nettoie
18 V
La technologie PowerCyclone permet d'aspirer efficacement la poussière en un seul passage. L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone. Sa vitesse augmente dans la conduite d'air incurvée afin de séparer efficacement la poussière de l'air.
Le système de nettoyage contrôle le flux d'eau afin de maintenir l'humidité nécessaire pour faciliter le nettoyage des sols durs.
La brosse TriActive Turbo offre d'excellents résultats sur les sols durs, les moquettes et les tapis. La brosse motorisée et le flux d'air optimisé permettent de capturer toutes les saletés et les peluches en un seul passage.
Notation globale
Remplacement recommandé tous les 3 à 6 mois en fonction de la fréquence d'utilisation. Deux lingettes en microfibre sont incluses dans le pack. Consultez le site www.philips.com pour trouver les points de vente des patins en microfibre. Nous ne pouvons pas garantir un nettoyage optimal lorsque des patins en microfibre de marques tierces sont utilisés.