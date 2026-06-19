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  • Aspire et nettoie en un seul geste
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Arrêté

PowerPro AquaAspirateur balai

FC6401/01

Aspire et nettoie en un seul geste
Le nouveau Philips PowerPro Aqua est un puissant aspirateur sans fil avec fonction de nettoyage à l'eau. Il associe aspiration et lavage pour nettoyer rapidement les saletés quotidiennes. Clipsez et déclipsez facilement le système de nettoyage pour aspirer avec ou sans lavage !
Voir tous les avantages

Toujours à portée de main pour un nettoyage quotidien

Aspire et nettoie en un seul geste

  • 2 en 1

  • Aspire et nettoie

  • 18 V

Technologie PowerCyclone pour une aspiration efficace

Technologie PowerCyclone pour une aspiration efficace

La technologie PowerCyclone permet d'aspirer efficacement la poussière en un seul passage. L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone. Sa vitesse augmente dans la conduite d'air incurvée afin de séparer efficacement la poussière de l'air.

Nouveau système de nettoyage avec humidification optimale pour tous sols durs

Nouveau système de nettoyage avec humidification optimale pour tous sols durs

Le système de nettoyage contrôle le flux d'eau afin de maintenir l'humidité nécessaire pour faciliter le nettoyage des sols durs.

Brosse TriActive Turbo pour d'excellents résultats sur les tapis et moquettes

Brosse TriActive Turbo pour d'excellents résultats sur les tapis et moquettes

La brosse TriActive Turbo offre d'excellents résultats sur les sols durs, les moquettes et les tapis. La brosse motorisée et le flux d'air optimisé permettent de capturer toutes les saletés et les peluches en un seul passage.

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Mentions légales

  1. Remplacement recommandé tous les 3 à 6 mois en fonction de la fréquence d'utilisation. Deux lingettes en microfibre sont incluses dans le pack. Consultez le site www.philips.com pour trouver les points de vente des patins en microfibre. Nous ne pouvons pas garantir un nettoyage optimal lorsque des patins en microfibre de marques tierces sont utilisés.