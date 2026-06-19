Le moteur PowerBlade crée un débit d'air élevé (> 1 000 l/min)

Le moteur numérique PowerBlade est conçu pour créer un débit d'air particulièrement élevé (> 1 000 l/min) produisant une aspiration à 360° au niveau de la brosse. Enregistrez-vous sur Philips.com dans les 3 mois suivant la date d'achat de profiter d'une garantie de 5 ans gratuite sur le moteur !