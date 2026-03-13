Payez plus tard avec Klarna
D'offres exclusives pour les membres Philips.
Livraison gratuite des CHF40
Retour gratuit sous 30 jours
Aspirateurs et nettoyeurs de sols
Toutes les séries
SpeedPro Max Aspirateur balai
Assistance
FC6822/01
Accéder à la Boutique
Enregistrez votre produit
Enregistrez votre produit dans les 90 jours suivant l'achat et bénéficiez d'une extension de garantie (des conditions peuvent s'appliquer).
EU Declaration of conformity Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner FC6822/01 - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
Tout (4)
Comment remplacer la batterie de mon aspirateur balai Philips SpeedPro (Max) ?
Les accessoires de mon aspirateur Philips sont-ils compatibles avec d'autres modèles ?
Quel est le temps de charge de mon aspirateur sans fil Philips ?
Où se trouve le numéro de modèle/série de mon aspirateur Philips ?
Accessoire balai rechargeable
Mon aspirateur sans fil Philips émet un bruit inhabituel.
La batterie de mon aspirateur Philips sans fil se décharge vite.
Mon aspirateur sans fil Philips série 7000 aspire mal.
Je ne peux pas ouvrir le bac à poussière de mon aspirateur sans fil Philips
Mon aspirateur sans fil Philips SpeedPro Max affiche un code d'erreur
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider