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FC8068/01
À remplacer pour des résultats optimaux
Kit de rechange compatible avec les aspirateurs-robots SmartPro Active. Le kit contient 2 filtres, 1 paire de brosses et 3 lingettes pour nettoyage à sec dont le remplacement permet de prolonger la durée de vie de votre aspirateur-robot.
Kit de rechange
2 filtres de rechange
1 paire de brosses
3 lingettes pour nettoyage à sec
Remplacez le filtre tous les 4 mois pour prolonger la durée de vie de votre aspirateur-robot.
Remplacez les brosses une fois par an pour une élimination optimale des poussières et salissures
Améliore le nettoyage en aspirant la poussière, même la plus fine, de votre sol
Notation globale