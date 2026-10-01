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  • À remplacer pour des résultats optimaux
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SmartPro ActiveAspirateur-robot

FC8068/01

À remplacer pour des résultats optimaux

Kit de rechange compatible avec les aspirateurs-robots SmartPro Active. Le kit contient 2 filtres, 1 paire de brosses et 3 lingettes pour nettoyage à sec dont le remplacement permet de prolonger la durée de vie de votre aspirateur-robot.

Voir tous les avantages

Kit de rechange pour SmartPro Active

À remplacer pour des résultats optimaux

  • Kit de rechange

  • 2 filtres de rechange

  • 1 paire de brosses

  • 3 lingettes pour nettoyage à sec

Remplacez tous les 4 mois pour prolonger la durée de vie de votre appareil

Remplacez tous les 4 mois pour prolonger la durée de vie de votre appareil

Remplacez le filtre tous les 4 mois pour prolonger la durée de vie de votre aspirateur-robot.

Remplacez une fois par an pour une élimination optimale des poussières et salissures

Remplacez une fois par an pour une élimination optimale des poussières et salissures

Remplacez les brosses une fois par an pour une élimination optimale des poussières et salissures

Améliore le nettoyage en aspirant la poussière, même la plus fine

Améliore le nettoyage en aspirant la poussière, même la plus fine

Améliore le nettoyage en aspirant la poussière, même la plus fine, de votre sol

Spécificités Techniques

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