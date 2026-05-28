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SmartPro Active Aspirateur-robot

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Kit de rechange compatible avec les aspirateurs-robots SmartPro Active. Le kit contient 2 filtres, 1 paire de brosses et 3 lingettes pour nettoyage à sec dont le remplacement permet de prolonger la durée de vie de votre aspirateur-robot.

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  • 28 May 2026