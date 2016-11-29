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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8632/01
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Arrêté

PowerPro ActiveAspirateur sans sac

FC8632/01

4.3

| (21) Avis | 86% recommandent ce produit

Puissance d'aspiration toujours la plus élevée*

Avec la technologie PowerCyclone 4, le nouvel aspirateur sans sac PowerPro Active de Philips nettoie à la perfection. Le compartiment à poussière est facile à vider et atténue les nuages de poussière.

Voir tous les avantages

Avec technologie PowerCyclone 4

Puissance d'aspiration toujours la plus élevée*

  • 2 000 W

  • PowerCyclone 4

  • Filtre lavable EPA 10

  • Parquet

La technologie PowerCyclone 4 sépare la poussière de l'air en une seule étape

La technologie PowerCyclone 4 sépare la poussière de l'air en une seule étape

La technologie PowerCyclone 4 maximise le flux d'air et les performances en séparant directement la poussière de l'air. Elle offre un nettoyage optimal grâce à ses étapes ultra-efficaces : 1) L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone grâce à une arrivée d'air directe et fluide. 2) La conduite incurvée dirige l'air vers le haut et augmente sa vitesse dans la chambre cyclonique afin de séparer efficacement la poussière de l'air.

Moteur 2 000 Watts pour une efficacité optimale

Moteur 2 000 Watts pour une efficacité optimale

Le moteur de 2 000 W génère une puissance d'aspiration maximale de 370 W, pour une efficacité optimale.

Le filtre EPA piège les parasites microscopiques responsables des allergies

Le filtre EPA piège les parasites microscopiques responsables des allergies

Le filtre plissé EPA offre une grande surface de filtration, pour d'excellentes performances. Le flux d'air cyclonique l'empêche de s'obstruer, pour une filtration plus efficace et prolongée.

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4.3

sur 6

21

Avis

86%

recommandent ce produit

1

29/11/2016

België

België

Simple et efficace ,fait son travail à merveille.

Je trouve l'aspirateur très performant, travail aussi bien carlage,stratifié et surtout les tapis.Je toujours galère avec les tapis type shaggy à poils longues avec powerpro active c'est finis.Il est très efficace et grâce à sa manche télescopique je ne plus mal au dos. Jaime trop la brossé intégré dans le manche qui permet de faire les poussières sans abîmé les meubles. Il reste assez silencieux pour qu'on puisse regarder la télé ou passer une appel téléphonique à côte.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerPro Active FC8632/01 Aspirateur sans sac

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerPro Active FC8632/01 Aspirateur sans sac

30/08/2014

Italia

Italia

Potente, efficiente, comodo.

Design bello, pratico da utilizzare, l'aspirazione è potente, l'accessorio per parquet utile. Risultato: è un ottimo prodotto!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerPro Active FC8632/01 Aspirapolvere senza sacco

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerPro Active FC8632/01 Aspirapolvere senza sacco

10/04/2014

Nederland

Nederland

sterke zuigkracht

Gebruiksvriendelijk, makkelijk open te maken. Alleen een beetje lomp in design.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerPro Active FC8632/01 Stofzuiger zonder stofzak

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerPro Active FC8632/01 Stofzuiger zonder stofzak

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  1. Puissance d'aspiration comparée à celle du Philips PowerPro Compact FC8470 ; tests réalisés en interne en janvier 2013.