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Arrêté
Puissance d'aspiration toujours la plus élevée*
Avec la technologie PowerCyclone 4, le nouvel aspirateur sans sac PowerPro Active de Philips nettoie à la perfection. Le compartiment à poussière est facile à vider et atténue les nuages de poussière.
2 000 W
PowerCyclone 4
Filtre lavable EPA 10
Parquet
La technologie PowerCyclone 4 maximise le flux d'air et les performances en séparant directement la poussière de l'air. Elle offre un nettoyage optimal grâce à ses étapes ultra-efficaces : 1) L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone grâce à une arrivée d'air directe et fluide. 2) La conduite incurvée dirige l'air vers le haut et augmente sa vitesse dans la chambre cyclonique afin de séparer efficacement la poussière de l'air.
Le moteur de 2 000 W génère une puissance d'aspiration maximale de 370 W, pour une efficacité optimale.
Le filtre plissé EPA offre une grande surface de filtration, pour d'excellentes performances. Le flux d'air cyclonique l'empêche de s'obstruer, pour une filtration plus efficace et prolongée.
4.3
sur 6
21
Avis
86%
recommandent ce produit
NOMI
29/11/2016
België
Simple et efficace ,fait son travail à merveille.
Je trouve l'aspirateur très performant, travail aussi bien carlage,stratifié et surtout les tapis.Je toujours galère avec les tapis type shaggy à poils longues avec powerpro active c'est finis.Il est très efficace et grâce à sa manche télescopique je ne plus mal au dos. Jaime trop la brossé intégré dans le manche qui permet de faire les poussières sans abîmé les meubles. Il reste assez silencieux pour qu'on puisse regarder la télé ou passer une appel téléphonique à côte.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Active FC8632/01 Aspirateur sans sac
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Active FC8632/01 Aspirateur sans sac
Lella
30/08/2014
Italia
Potente, efficiente, comodo.
Design bello, pratico da utilizzare, l'aspirazione è potente, l'accessorio per parquet utile. Risultato: è un ottimo prodotto!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Active FC8632/01 Aspirapolvere senza sacco
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Active FC8632/01 Aspirapolvere senza sacco
helium30
10/04/2014
Nederland
sterke zuigkracht
Gebruiksvriendelijk, makkelijk open te maken. Alleen een beetje lomp in design.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Active FC8632/01 Stofzuiger zonder stofzak
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Active FC8632/01 Stofzuiger zonder stofzak
Puissance d'aspiration comparée à celle du Philips PowerPro Compact FC8470 ; tests réalisés en interne en janvier 2013.