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PowerPro ActiveAspirateur sans sac

FC8645/91

Performance maximale
Avec la technologie PowerCyclone 4, le nouvel aspirateur PowerPro Active de Philips nettoie à la perfection. Le bac à poussière est facile à vider et atténue les nuages de poussière.
Voir tous les avantages

Consommation d'énergie réduite

Performance maximale

  • PowerCyclone 4

  • Brosse TriActive+

  • Filtre EPA 10 lavable

La technologie PowerCyclone 4 sépare la poussière de l'air en une seule étape

La technologie PowerCyclone 4 sépare la poussière de l'air en une seule étape

La technologie PowerCyclone 4 maximise le flux d'air et les performances en séparant directement la poussière de l'air. Elle offre un nettoyage optimal grâce à ses étapes ultra-efficaces : 1) L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone grâce à une arrivée d'air directe et fluide. 2) La conduite incurvée dirige l'air vers le haut et augmente sa vitesse dans la chambre cyclonique afin de séparer efficacement la poussière de l'air.

La nouvelle brosse 3 en 1 TriActive+ aspire les poussières fines et grosses

La nouvelle brosse 3 en 1 TriActive+ aspire les poussières fines et grosses

La brosse TriActive+ réalise 3 actions de nettoyage à la fois : 1) Elle écarte les fibres du tapis avec sa semelle spécialement conçue pour aspirer la poussière en profondeur. 2) Elle aspire les grosses particules grâce à sa grande ouverture à l'avant. 3) Elle balaie la poussière et les saletés le long des meubles et des murs avec ses deux brosses latérales.

Conception avancée du bac à poussière, pour un vidage hygiénique

Conception avancée du bac à poussière, pour un vidage hygiénique

Le bac à poussière a été soigneusement conçu pour que vous puissiez jeter son contenu sans créer un nuage de poussière. Sa forme exclusive et sa surface lisse permettent un vidage parfaitement maîtrisé.

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