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Arrêté
FS3BK/00
Basses profondes
Avec son design pliable, léger et compact, ce casque est idéal en déplacement. La conception acoustique fermée produit un son puissant.
Supra-aural
Noire
Les transducteurs de 40 mm sont conçus de façon à reproduire des basses profondes et un son puissant pendant vos déplacements.
La conception compacte et pliable vous permet de plier facilement le serre-tête pour un pliage et un stockage parfaits.
Notation globale