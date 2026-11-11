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Casque

Arceau (20)

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Arceau

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Moving Sound
Casque supra-auriculaire sans fil

TAMS1BK/00
  • Son saisissant. Look rétro
  • Écoute sans fil ou avec câble
  • Jusqu’à 26 heures d’autonomie
  • Câble USB-C inclus
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4000 series
Casque supra-aural sans fil

TAH4209BL/00
  • Casque supra-aural léger
  • Un son naturel, des basses dynamiques
  • Jusqu'à 55 h d'autonomie
  • Appels clairs
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  • 5000 series
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5000 series
Casque circum-aural sans fil

TAH5209BK/00
  • Casque circum-aural léger
  • Un son naturel, des basses dynamiques
  • Jusqu'à 65 h d'autonomie
  • Appels clairs
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Casque sans fil supra-aural

TAH3209BG/00
  • Casque supra-aural léger
  • Un son naturel, des basses dynamiques
  • Jusqu'à 25 h d'autonomie
  • Appels clairs
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Retro
Casque circum-aural d'intérieur

SHP9500CY/00
  • Design rétro, son limpide
  • Casque filaire à conception arrière ouverte
  • Haut-parleurs orientables de 50 mm
  • Confortable pour des heures d'écoute
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Casque avec Micro

TAUH201BK/00
  • HP 32 mm/concep. arrière fermée
  • Supra-aural
  • Coussinets aérés
  • Pliage compact
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Retro
Casque supra-auriculaire sans fil

TAH2000BK/00
  • Design rétro, son exceptionnel
  • Un style à emporter partout
  • Jusqu’à 26 heures d’autonomie
  • Bluetooth multipoint
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6000 series
Casque supra-aural alimenté par énergie solaire

TAA6219BK/00
  • Technologie solaire Powerfoyle™
  • Casque autorechargeable
  • 80 h d'autonomie
  • Coussinets de coque lavables
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Casque Bluetooth® sans fil

TAPH802BK/00
  • HP 40 mm/conception arrière fermée
  • Circum-aural

Prix de vente recommandé

CHF 179.00

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Casque supra-auriculaire

TAH4000LB/00
  • Son naturel. Basses dynamiques
  • Port supra-auriculaire confortable
  • Composants remplaçables
  • Jusqu’à 70 heures d’autonomie
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2000 series
Casque filaire supra-aural

TAH2100BK/00
  • Casque supra-aural léger
  • Basses profondes
  • Appels clairs
  • Haut-parleurs de 32 mm
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2000 series
Casque supra-auriculaire sans fil

TAH2209WT/00
  • Casque supra-auriculaire léger
  • Son naturel. Dynamic Bass
  • Jusqu’à 25 heures d’autonomie
  • Appels clairs
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