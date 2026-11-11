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Casque
Toutes les séries
Arceau
Prix
0.00 €
Note
Features
Sans fil Bluetooth (7)
On the ear (3)
Over the ear (2)
Concepts
Flite (1)
Optimisation pour
Intérieur (2)
Moving SoundCasque supra-auriculaire sans fil
4000 seriesCasque supra-aural sans fil
5000 seriesCasque circum-aural sans fil
Casque sans fil supra-aural
RetroCasque circum-aural d'intérieur
Casque avec Micro
RetroCasque supra-auriculaire sans fil
6000 seriesCasque supra-aural alimenté par énergie solaire
Casque Bluetooth® sans fil
Prix de vente recommandé
CHF 179.00
Casque supra-auriculaire
2000 seriesCasque filaire supra-aural
2000 seriesCasque supra-auriculaire sans fil
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