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Casque circum-aural

TAH2005BK/00

3.7
| (7) Avis | 83% recommandent ce produit
C'est le moment de vous faire plaisir
Écoutez votre musique préférée ou les derniers podcasts avec ce casque circum-aural simple offrant un maintien confortable et un son limpide. Parfait pour une utilisation quotidienne. Le câble de 2 m est d'une longueur idéale pour une connexion aux appareils de votre choix.
Voir tous les avantages

C'est le moment de vous faire plaisir

  • Coussinets doux confortables

  • Haut-parleurs de 40 mm

  • Arceau léger

  • Câble de casque de 2 m

En avant pour le son

Ce casque circum-aural filaire vous permet d'écouter votre musique aussi longtemps que vous le souhaitez. Les puissants haut-parleurs de 40 mm vous offrent un son clair et net. La conception circum-aurale assure une bonne isolation phonique passive. Votre entourage n'entendra pas ce que vous écoutez.

Pratique toute la journée. Confort au quotidien.

L'arceau réglable rembourré s'adapte à toutes les têtes et les coussinets de coque doux sont parfaits pour les longues séances d'écoute. L'autonomie est illimitée puisqu'elle ne dépend pas d'une batterie. Une solution idéale pour rattraper tous les derniers podcasts à la suite.

Se branche sur les appareils de votre choix

Le câble de casque de 2 m est idéal pour une connexion à un ordinateur portable ou une tablette. Lorsque vous vous déplacez, il vous permet de ranger votre appareil en toute sécurité dans un sac ou une poche, pour une écoute mains libres.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 6

7

Avis

83%

recommandent ce produit

3
2

24/06/2024

United Kingdom

United Kingdom

Wired headphones, great quality

great quality, wired. sounds amazing..... recommended!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAH2005BK Over-ear headphones

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAH2005BK Over-ear headphones

28/05/2024

United Kingdom

United Kingdom

Perfect wired headphones

Philips wired headphones, perfect for me and my teenager

Cet avis a été rédigé pour TAH2005BK Over-ear headphones

Cet avis a été rédigé pour TAH2005BK Over-ear headphones

04/06/2023

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Een geweldige hoofdtelefoon

Deze hoofdtelefoon is echt geweldig goed, het geluid is prima en dat voor een zeer schappelijke prijs .

Avantages

Goed geluid en een lang snoer

Contre

Geen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor

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