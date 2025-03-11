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6000 seriesCasque supra-aural alimenté par énergie solaire

TAA6219BK/00

4.6

| (16) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Lumière, puissance, efficacité

Un son exceptionnel pour vous accompagner partout. L'énergie solaire pour en profiter sans interruption ! Grâce à la technologie solaire Powerfoyle™, ce casque supra-aural sans fil se charge à la lumière, et la batterie offre jusqu'à 80 heures d'autonomie pour une utilisation dans les lieux moins éclairés.

Voir tous les avantages

Lumière, puissance, efficacité

  • Technologie solaire Powerfoyle™

  • Casque autorechargeable

  • 80 h d'autonomie

  • Coussinets de coque lavables

Powerfoyle™ by Exeger. Plus de lumière, plus de puissance

Powerfoyle™ by Exeger. Plus de lumière, plus de puissance

Ces écouteurs se rechargent dès qu'ils sont exposés à tout type de lumière, qu'elle soit artificielle ou qu'elle provienne du soleil ! Grâce au matériau de la cellule solaire Powerfoyle™, l'arceau récupère l'énergie du soleil pour alimenter la batterie en continu, et fonctionne même avec la lumière artificielle. Lorsqu'elle est entièrement chargée, la batterie offre une autonomie de 80 heures maximum, ce qui vous permet d'utiliser votre casque même dans des conditions de faible éclairage.

Conception supra-aurale confortable pour les modes de vie actifs

Conception supra-aurale confortable pour les modes de vie actifs

Courez, marchez ou faites du roller sans souci ! L'arceau confortable ne glisse pas en cas de mouvement et les coussinets de coque doux et respirants contiennent un gel réfrigérant. Les coussinets de coque peuvent être retirés pour faciliter le nettoyage et conserver leur fraîcheur.

Un excellent son, même à volume réduit, grâce à Dynamic Bass

Un excellent son, même à volume réduit, grâce à Dynamic Bass

Les haut-parleurs de 40 mm produisent un son riche et la conception circum-aurale assure une bonne isolation phonique passive. Si vous aimez les basses profondes, activez la fonction Dynamic Bass via l'application Philips Headphones pour ressentir toute la puissance de vos morceaux préférés, même à volume réduit.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 6

16

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

11/03/2025

Deutschland

Deutschland

Kopfhörer toller Klang

Die Akustik der Kopfhörer ist super. Sie haben eine super Akkudauer. Die Kopfhörer sind beim Tragen sehr bequem und drücken nicht. Ich würde sie weiterempfehlen und wieder kaufen. Das Material ist sehr robust und nutzt sich nicht schnell ab.

Avantages

Klang, Verarbeitung, Benutzung

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 6000 series TAA6219BK Solarbetriebene On-Ear-Kopfhörer

Date of Use 2024-02-11

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 6000 series TAA6219BK Solarbetriebene On-Ear-Kopfhörer

Date of Use 2024-02-11

27/02/2025

Deutschland

Deutschland

Sehr zufrieden

Ich habe die PHILIPS Kopfhörer getestet und bin begeistert von der Solartechnologie, die fast unbegrenzte Akkulaufzeit bietet. Der Tragekomfort ist dank atmungsaktiver Ohrpolster und rutschfestem Kopfbügel sehr hoch. Der Sound ist wirklich gut.

Cet avis a été rédigé pour 6000 series TAA6219BK Solarbetriebene On-Ear-Kopfhörer

Date of Use 2025-01-27

Cet avis a été rédigé pour 6000 series TAA6219BK Solarbetriebene On-Ear-Kopfhörer

Date of Use 2025-01-27

17/03/2025

United Kingdom

United Kingdom

Solar for the win

These solar-powered headphones present a compelling proposition for the eco-conscious audio enthusiast, and in my experience, they deliver on their promise. The standout feature, the solar charging, is genuinely impressive. Over a week of consistent use, predominantly during morning runs, the headphones have maintained their charge solely through exposure to daylight. This eliminates the anxiety of constantly needing to plug in. The integration of solar technology feels seamless, not bulky or cumbersome, and the headphones maintain a sleek, modern aesthetic. While long-term durability and the efficiency of solar charging in less sunny climates remains to be seen, the initial performance suggests a product that effectively harnesses ambient light to power its functionality. For those seeking a sustainable and convenient listening experience, it's ideal

Avantages

solar charging, great sound

Contre

long term viability unsure

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 6000 series TAA6219BK On-ear solar-powered headphones

Date of Use 2024-02-17

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 6000 series TAA6219BK On-ear solar-powered headphones

Date of Use 2024-02-17

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