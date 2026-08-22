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SHP9500CY/00
Le Freddie
Comme le chantait si bien Freddie, it's your best friend ! Avec sa conception arrière ouverte et son style classique, ce casque filaire vous offre un son parfait pour écouter vos morceaux préférés. Conçu pour une écoute à domicile, ce casque associe qualité sonore exceptionnelle, style rétro tendance et confort moderne.
Design rétro, son limpide
Casque filaire à conception arrière ouverte
Haut-parleurs orientables de 50 mm
Confortable pour des heures d'écoute
Sortez votre pantalon en cuir, votre plus belle chemise et apportez la touche finale avec le look rétro façon années 70 de ce casque circum-aural ! Pour redécouvrir un vinyle de l'époque ou écouter un tout nouveau single en streaming, installez-vous confortablement pour profiter d'un son chaleureux et authentique.
La conception arrière ouverte vous plonge au cœur de votre musique. L'absence de boîtier assure une qualité sonore immersive et spacieuse qui sépare les voix et les instruments afin de profiter pleinement de chaque note. C'est comme si vous étiez au studio d'enregistrement avec votre groupe préféré !
Les haut-parleurs en néodyme sont conçus pour s'incliner à 15 degrés afin de s'adapter à l'angle naturel de votre oreille et restituer chaque fréquence avec une précision optimale. Vous obtenez des aigus limpides, des basses maîtrisées et des médiums généreux et naturels. Idéal pour tous les types de musique.
4.6
sur 6
13
Avis
89%
recommandent ce produit
Domenique
22/08/2026
Italia
Impressionante nitidezza sonora
Incredibile qualità sonora. Si apprezza ogni singolo strumento e voce come se si fosse dal vivo in una sala acustica. L'unica sensazione negativa che avevo avuto all'inizio è che i bassi fossero troppo controllati ma dopo un'opportuna regolazione della sorgente anche quelli vengono perfettamente riprodotti con un'eccellente timbrica, potente e senza mai andare in distorsione. Fantastiche cuffie!
Cet avis a été rédigé pour Retro SHP9500CY Cuffie over-ear per utilizzo in ambienti interni
Date of Use 2026-07-11
Cet avis a été rédigé pour Retro SHP9500CY Cuffie over-ear per utilizzo in ambienti interni
Date of Use 2026-07-11
Inlandchris
20/08/2026
United Kingdom
Highs and lows very good
Very good headphones. Sound quality is there, from bottom to top. Some writers complained about no bass, believe me, the bass is there but maybe not there depending on the amp or i-phone/ipad; iTunes are lousy sound files. I use an equalizer and the bass will shake your head. The highs are there, crisp and good quality. With the phones on your head and no music, you can hear all the background noise clearly, that means they are safe.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Retro SHP9500CY Indoor over-ear headphones
Date of Use 2026-08-20
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Retro SHP9500CY Indoor over-ear headphones
Date of Use 2026-08-20
D A H
20/01/2026
Nederland
Top koptelefoon
Ik ben erg te spreken over mijn nieuwe Philips "The Freddie" headset. Het geluid uit deze open back koptelefoon is echt prachtig, en heeft een heel groot toonhoogte bereik waardoor ik bij het luisteren naar muziek nieuwe dingen ontdekte die ik daar voor niet eerder zo gehoord had. Het retro design vind ik ook erg leuk gelukt. De koptelefoon zit comfortabel op je hoofd, en je kunt hem makkelijk meerdere uren ophouden zonder pijn te krijgen aan je hoofd of oren omdat hij te strak zit. Ook de lange kabel is top, hiermee kun je een stukje van je computer af bewegen zonder dat het krampachtig wordt.
Cet avis a été rédigé pour Century SHP9500CY Over-ear hoofdtelefoon voor binnen
Date of Use 2025-12-20
Cet avis a été rédigé pour Century SHP9500CY Over-ear hoofdtelefoon voor binnen
Date of Use 2025-12-20