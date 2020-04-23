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Arrêté
TAPH802BK/00
HP 40 mm/conception arrière fermée
Circum-aural
Semaine après semaine, ce casque vous accompagne pendant vos déplacements les plus astreignants. Il se recharge en seulement une heure et demie, et vous offre 30 heures d'autonomie en lecture ou en conversation. Les deux niveaux de charge rapide - Charge rapide et Charge éclair - vous apportent 2 ou 6 heures d'autonomie supplémentaire, pour une utilisation du lundi au vendredi, voire au-delà.
Les haut-parleurs acoustiques en néodyme parfaitement réglés produisent des basses profondes et des médiums clairs.
Ce casque sans fil est doté de coques douces pliables de deux manières différentes. Optez pour un pliage à plat si vous souhaitez ranger le casque dans le tiroir de votre bureau. Vous pouvez également replier les coques à plat et vers l'intérieur, afin de créer un ensemble compact qui tient dans une poche de manteau ou un sac.
4.6
sur 6
5
Avis
100%
recommandent ce produit
Raffaële Josephe
23/04/2020
België
Casque Bluetooth
Son impeccable confort très bon et reste chargé longtemps
Avantages
Son super
Contre
Volume pourrait être un peu plus fort
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil
paze11
07/02/2021
Portugal
Acheteur vérifié
Acima das espetativas
O produto é de facil utilização e corresponde as minhas espectativas.
Avantages
Facil na conectividade., bp, som e confortavel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®
Hendrik61
29/01/2020
Nederland
Comfortabele koptelefoon met goed geluid!
Degelijke koptelefoon met goed geluid. Ik had eerst de JBL Live 650BTNC besteld met noise cancelling. Ik vond die oncomfortabel zitten en met de NC-functie aan gaf hij een irritante ruis. Deze Philips zit heerlijk en de over ear kussens sluiten zo goed af dat ik NC totaal niet mis. Fijne bediening van de koptelefoon zonder poespas.
Avantages
oorkussens sluiten geluid van buiten zeer goed af. Snelle en makkelijke koppeling via Bluetooth. Zit erg comfortabel.
Contre
Geen app beschikbaar om instellingen van koptelefoon in te stellen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Les résultats réels peuvent varier