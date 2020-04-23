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  • Design élégant, 30 heures d'autonomie
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Arrêté

Casque Bluetooth® sans fil

TAPH802BK/00

4.6
| (5) Avis | 100% recommandent ce produit
Design élégant, 30 heures d'autonomie
Soyez paré pour toutes les semaines. Ce casque circum-aural sans fil rend vos déplacements plus agréables, grâce à un son détaillé et équilibré. Il offre jusqu'à 30 heures d'autonomie. Si cela ne vous suffit pas, la fonction de charge rapide vous permet d'obtenir entre 2 et 6 heures d'énergie supplémentaire.
Voir tous les avantages

Casque sans fil avec Hi-Res Audio

Design élégant, 30 heures d'autonomie

  • HP 40 mm/conception arrière fermée

  • Circum-aural

30 heures d'autonomie pour tous vos trajets.

Semaine après semaine, ce casque vous accompagne pendant vos déplacements les plus astreignants. Il se recharge en seulement une heure et demie, et vous offre 30 heures d'autonomie en lecture ou en conversation. Les deux niveaux de charge rapide - Charge rapide et Charge éclair - vous apportent 2 ou 6 heures d'autonomie supplémentaire, pour une utilisation du lundi au vendredi, voire au-delà.

Un son détaillé et des basses puissantes.

Les haut-parleurs acoustiques en néodyme parfaitement réglés produisent des basses profondes et des médiums clairs.

Design adaptable

Ce casque sans fil est doté de coques douces pliables de deux manières différentes. Optez pour un pliage à plat si vous souhaitez ranger le casque dans le tiroir de votre bureau. Vous pouvez également replier les coques à plat et vers l'intérieur, afin de créer un ensemble compact qui tient dans une poche de manteau ou un sac.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.6

sur 6

5

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

23/04/2020

België

België

Casque Bluetooth

Son impeccable confort très bon et reste chargé longtemps

Avantages

Son super

Contre

Volume pourrait être un peu plus fort

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil

07/02/2021

Portugal

Portugal

Acheteur vérifié

Acima das espetativas

O produto é de facil utilização e corresponde as minhas espectativas.

Avantages

Facil na conectividade., bp, som e confortavel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®

29/01/2020

Nederland

Nederland

Comfortabele koptelefoon met goed geluid!

Degelijke koptelefoon met goed geluid. Ik had eerst de JBL Live 650BTNC besteld met noise cancelling. Ik vond die oncomfortabel zitten en met de NC-functie aan gaf hij een irritante ruis. Deze Philips zit heerlijk en de over ear kussens sluiten zo goed af dat ik NC totaal niet mis. Fijne bediening van de koptelefoon zonder poespas.

Avantages

oorkussens sluiten geluid van buiten zeer goed af. Snelle en makkelijke koppeling via Bluetooth. Zit erg comfortabel.

Contre

Geen app beschikbaar om instellingen van koptelefoon in te stellen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

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