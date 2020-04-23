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Eingestellt
40-mm-Treiber/geschlossen
Over-Ear
Diese Kopfhörer sind ideal für den täglichen Einsatz. Eine einzige Ladung dauert nur 1,5 Stunden und bietet Ihnen 30 Stunden Wiedergabe- oder Gesprächszeit. Zwei Stufen für schnelles Aufladen: Mit der Schnellladefunktion und der Eilladefunktion erhalten Sie 2 bzw. 6 Stunden mehr Wiedergabezeit. So können Sie von Montag bis Freitag und auch noch am Wochenende Ihre Musik hören.
Perfekt abgestimmte akustische Neodym-Treiber sorgen für tiefe Bässe und klare Mitteltöne.
Diese kabellosen Kopfhörer verfügen über weiche Ohrmuscheln, die sich auf zwei Arten praktisch zusammenklappen lassen. Sie können sie flach zusammenklappen und im Büro ganz einfach in einer Schublade verstauen. Oder Sie klappen sie flach nach innen zusammen und erhalten so ein kompaktes Bündel, das bequem in die Jacken- und Handtasche passt.
4.6
von 5
5
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Raffaële Josephe
23/04/2020
België
Casque Bluetooth
Son impeccable confort très bon et reste chargé longtemps
Vorteile
Son super
Nachteile
Volume pourrait être un peu plus fort
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil verfasst
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paze11
07/02/2021
Portugal
Verifizierter Käufer
Acima das espetativas
O produto é de facil utilização e corresponde as minhas espectativas.
Vorteile
Facil na conectividade., bp, som e confortavel
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth® verfasst
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Hendrik61
29/01/2020
Nederland
Comfortabele koptelefoon met goed geluid!
Degelijke koptelefoon met goed geluid. Ik had eerst de JBL Live 650BTNC besteld met noise cancelling. Ik vond die oncomfortabel zitten en met de NC-functie aan gaf hij een irritante ruis. Deze Philips zit heerlijk en de over ear kussens sluiten zo goed af dat ik NC totaal niet mis. Fijne bediening van de koptelefoon zonder poespas.
Vorteile
oorkussens sluiten geluid van buiten zeer goed af. Snelle en makkelijke koppeling via Bluetooth. Zit erg comfortabel.
Nachteile
Geen app beschikbaar om instellingen van koptelefoon in te stellen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon verfasst
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