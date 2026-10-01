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Arrêté
FS3MBK/00
Basses profondes
Avec son design pliable, léger et compact, ce casque est idéal en déplacement. La conception acoustique fermée produit un son puissant. La télécommande intégrée vous permet de répondre facilement au téléphone.
Supra-aural
Noire
Les transducteurs de 40 mm sont conçus de façon à reproduire des basses profondes et un son puissant pendant vos déplacements.
La conception compacte et pliable vous permet de plier facilement le serre-tête pour un pliage et un stockage parfaits.
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Notation globale