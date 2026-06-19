ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Filtre d'origine pour purificateur PureProtect Mini 900
  • Filtre d'origine pour purificateur PureProtect Mini 900
  • Filtre d'origine pour purificateur PureProtect Mini 900
  • Filtre d'origine pour purificateur PureProtect Mini 900
  • Filtre d'origine pour purificateur PureProtect Mini 900
  • Filtre d'origine pour purificateur PureProtect Mini 900
  • Filtre d'origine pour purificateur PureProtect Mini 900
  • Filtre d'origine pour purificateur PureProtect Mini 900
  • Filtre d'origine pour purificateur PureProtect Mini 900
  • Filtre d'origine pour purificateur PureProtect Mini 900

PureProtect Mini série 900Filtre HEPA NanoProtect

FY0910/30

Filtre d'origine pour purificateur PureProtect Mini 900
Filtre de rechange d'origine pour votre purificateur d'air : 3-en-1 HEPA NanoProtect, charbon actif et préfiltre protégeant de la pollution, du pollen, de la poussière, des squames d'animaux et des virus.
Voir tous les avantages
Produits compatibles
PureProtect Mini série 900

PureProtect Mini série 900
Purificateur d'air intelligent

AC0950/10

PureProtect Mini série 900

PureProtect Mini série 900
Purificateur d'air intelligent

AC0951/13

Piège efficacement 99,97 % des nano-particules (1)

Filtre d'origine pour purificateur PureProtect Mini 900

  • Compatible avec les séries 900 et 800

  • Jusqu'à 1 an de durée de vie

  • Contenu de l'emballage : 1 filtre

  • Filtre Philips d'origine

Compatible avec les purificateurs séries 900 et 800

Compatible avec les purificateurs séries 900 et 800

Filtre de rechange pour purificateurs d'air Philips séries 900 et 800 : modèles AC0950, AC0951, AC0830, AC0850. Le modèle du purificateur d'air est indiqué sous l'appareil.

Filtre à longue durée de vie (jusqu'à 1 an)

Filtre à longue durée de vie (jusqu'à 1 an)

Les filtres assurent une filtration optimale jusqu'à 1 an (2), pour moins de tracas et plus d'économies. Pour une meilleure filtration, passez régulièrement l'aspirateur sur le préfiltre.

Filtre Philips d'origine pour des performances optimales

Filtre Philips d'origine pour des performances optimales

Le filtre Philips d'origine est conçu pour être parfaitement adapté à votre appareil. Pour des performances optimales, utilisez impérativement un véritable filtre Philips.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. (1) Dans l'air traversant le filtre ; test réalisé avec un aérosol de NaCl à 0,003 um conformément à la norme DIN71460, IUTA.

  2. (2) La durée de vie du filtre dépend de la qualité de l'air et de l'usage.