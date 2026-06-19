PureProtect Mini série 900

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FY0910/30
Compatible avec les séries 900 et 800
Jusqu'à 1 an de durée de vie
Contenu de l'emballage : 1 filtre
Filtre Philips d'origine
Filtre de rechange pour purificateurs d'air Philips séries 900 et 800 : modèles AC0950, AC0951, AC0830, AC0850. Le modèle du purificateur d'air est indiqué sous l'appareil.
Les filtres assurent une filtration optimale jusqu'à 1 an (2), pour moins de tracas et plus d'économies. Pour une meilleure filtration, passez régulièrement l'aspirateur sur le préfiltre.
Le filtre Philips d'origine est conçu pour être parfaitement adapté à votre appareil. Pour des performances optimales, utilisez impérativement un véritable filtre Philips.
Notation globale
(1) Dans l'air traversant le filtre ; test réalisé avec un aérosol de NaCl à 0,003 um conformément à la norme DIN71460, IUTA.
(2) La durée de vie du filtre dépend de la qualité de l'air et de l'usage.