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FY1114/10
Respirez la différence
Purification Nano Protect efficace
Filtration des particules de 0,02 µm*
Simple à utiliser
Il vous suffit de sortir le filtre de l'emballage, de le positionner à la place du filtre usagé dans l'appareil et d'appuyer sur le bouton de réinitialisation sur l'interface utilisateur.
Le capteur de qualité de l'air vous avertit lorsqu'il est temps de remplacer le filtre. Si le filtre ou la mèche ne sont pas remplacés à temps, l'appareil s'arrête pour éviter de fonctionner inutilement, avec un filtre ou une mèche inefficaces. Ainsi, la qualité de l'air est toujours assurée.
Le filtre Nano Protect élimine efficacement les polluants mesurant jusqu'à 0,02 µm*, y compris les fines particules de poussière, le pollen, les acariens, les bactéries et certains virus. La surface totale dépliée est de 1,17 m², pour une haute capacité de filtration. Les allergènes sont réduits et vous êtes protégé des symptômes allergiques.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.3
sur 6
4
Avis
WEGRA
03/01/2021
Deutschland
Partikelfilter mit sehr guten Eigenschaften
Leichter Austausch, super Filtererfolge. Habe über Jahre 2 Geräte in Betrieb
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FY1114/10 NanoProtect Filter Series 1
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FY1114/10 NanoProtect Filter Series 1
Maruzka
07/03/2018
Sverige
Den är perfekt för vår lägenhet
I vår lägenhet hade vi bara 25 % luftfuktighet alltså mycket torrt. Vi fick mycket besvär med torra ögon. Vi har nu en luftfuktighet på 55-60 % och besvären i ögonen är nu borta. Vi är mycket nöjda med hur den fungerar.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FY1114/10 NanoProtect-filter Series 1
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Cet avis a été rédigé pour FY1114/10 NanoProtect-filter Series 1
Ger.
09/04/2020
Nederland
De luchtbevochtiger/ filter HU5930/10
De luchtbevochtiger HU5930/10 is een uitstekend produkt, doet wat hij moet doen en dat fluisterstil. We hebben hen nu al meer dan 4 jaar en werkt nog uitstekend, echt een fijn product.
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Cet avis a été rédigé pour NanoProtect serie 1-filter FY1114/10
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour NanoProtect serie 1-filter FY1114/10
Tests réalisés par l'IUTA. Selon le rapport de 2008 d'évaluation des risques microbiologiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les virus de la grippe aviaire, de la grippe humaine, de la légionellose et de l'hépatite ainsi que le coronavirus du SARS dépassent en taille 20 nanomètres (0,02 µm).