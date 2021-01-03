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  • Standard Product Photo Philips NanoProtect Filter Series 1 FY1114/10
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Filtre NanoProtect série 1

FY1114/10

4.3

| (4) Avis

Respirez la différence

Purification Nano Protect efficace

Voir tous les avantages

Respirez la différence

  • Filtration des particules de 0,02 µm*

  • Simple à utiliser

Le filtre est facile à installer

Il vous suffit de sortir le filtre de l'emballage, de le positionner à la place du filtre usagé dans l'appareil et d'appuyer sur le bouton de réinitialisation sur l'interface utilisateur.

Capteur de qualité de l'air

Capteur de qualité de l'air

Le capteur de qualité de l'air vous avertit lorsqu'il est temps de remplacer le filtre. Si le filtre ou la mèche ne sont pas remplacés à temps, l'appareil s'arrête pour éviter de fonctionner inutilement, avec un filtre ou une mèche inefficaces. Ainsi, la qualité de l'air est toujours assurée.

Le filtre Nano Protect élimine efficacement les polluants

Le filtre Nano Protect élimine efficacement les polluants

Le filtre Nano Protect élimine efficacement les polluants mesurant jusqu'à 0,02 µm*, y compris les fines particules de poussière, le pollen, les acariens, les bactéries et certains virus. La surface totale dépliée est de 1,17 m², pour une haute capacité de filtration. Les allergènes sont réduits et vous êtes protégé des symptômes allergiques.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 6

4

Avis

2
1

03/01/2021

Deutschland

Deutschland

Partikelfilter mit sehr guten Eigenschaften

Leichter Austausch, super Filtererfolge. Habe über Jahre 2 Geräte in Betrieb

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FY1114/10 NanoProtect Filter Series 1

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Cet avis a été rédigé pour FY1114/10 NanoProtect Filter Series 1

07/03/2018

Sverige

Sverige

Den är perfekt för vår lägenhet

I vår lägenhet hade vi bara 25 % luftfuktighet alltså mycket torrt. Vi fick mycket besvär med torra ögon. Vi har nu en luftfuktighet på 55-60 % och besvären i ögonen är nu borta. Vi är mycket nöjda med hur den fungerar.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FY1114/10 NanoProtect-filter Series 1

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Cet avis a été rédigé pour FY1114/10 NanoProtect-filter Series 1

09/04/2020

Nederland

Nederland

De luchtbevochtiger/ filter HU5930/10

De luchtbevochtiger HU5930/10 is een uitstekend produkt, doet wat hij moet doen en dat fluisterstil. We hebben hen nu al meer dan 4 jaar en werkt nog uitstekend, echt een fijn product.

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Cet avis a été rédigé pour NanoProtect serie 1-filter FY1114/10

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Cet avis a été rédigé pour NanoProtect serie 1-filter FY1114/10

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  1. Tests réalisés par l'IUTA. Selon le rapport de 2008 d'évaluation des risques microbiologiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les virus de la grippe aviaire, de la grippe humaine, de la légionellose et de l'hépatite ainsi que le coronavirus du SARS dépassent en taille 20 nanomètres (0,02 µm).