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  • Filtre d'humidification d'origine pour série 2000
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Humidificateur Série 2000Filtre d'humidification

FY1190/30

Filtre d'humidification d'origine pour série 2000
Le filtre d'humidification Philips d'origine s'adapte parfaitement à votre appareil, pour des performances élevées en permanence. Il utilise la technologie NanoCloud pour émettre une brume invisible et humidifier l'air en propageant jusqu'à 99 % de bactéries en moins (1).
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Produits compatibles
Humidificateur d'air

Humidificateur d'air
Série 2000

HU2510/10

Technologie NanoCloud avec humidification hygiénique

Filtre d'humidification d'origine pour série 2000

  • Compatible avec la série 2000

  • Contenu de l'emballage : 1 filtre

  • Durée de vie de 6 mois

  • Filtre Philips d'origine

Compatible avec les humidificateurs Philips série 2000

Compatible avec les humidificateurs Philips série 2000

Filtres de rechange pour humidificateur Philips série 2000 HU2510. Le modèle de l'humidificateur est indiqué sous l'appareil.

Filtres à longue durée de vie (jusqu'à 6 mois)

Filtres à longue durée de vie (jusqu'à 6 mois)

Les filtres assurent une filtration optimale pendant 6 mois (1), pour moins de tracas et plus d'économies.

Filtre Philips d'origine pour des performances optimales

Filtre Philips d'origine pour des performances optimales

Le filtre Philips d'origine a été conçu pour s'adapter parfaitement à votre appareil. Utilisez toujours le filtre Philips pour des performances optimales.

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. (1) Moyenne calculée. La durée de vie du filtre dépend de la qualité de l'air et de l'usage.

  2. (2) Par rapport aux modules d'humidification à ultrasons standard qui ne sont pas dotés d'une technologie supplémentaire permettant de réduire la propagation des bactéries ; test réalisé par un laboratoire indépendant.