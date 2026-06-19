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FY1190/30
Compatible avec la série 2000
Contenu de l'emballage : 1 filtre
Durée de vie de 6 mois
Filtre Philips d'origine
Filtres de rechange pour humidificateur Philips série 2000 HU2510. Le modèle de l'humidificateur est indiqué sous l'appareil.
Les filtres assurent une filtration optimale pendant 6 mois (1), pour moins de tracas et plus d'économies.
Le filtre Philips d'origine a été conçu pour s'adapter parfaitement à votre appareil. Utilisez toujours le filtre Philips pour des performances optimales.
Notation globale
(1) Moyenne calculée. La durée de vie du filtre dépend de la qualité de l'air et de l'usage.
(2) Par rapport aux modules d'humidification à ultrasons standard qui ne sont pas dotés d'une technologie supplémentaire permettant de réduire la propagation des bactéries ; test réalisé par un laboratoire indépendant.