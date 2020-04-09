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  • Standard Product Photo Philips NanoCloud Humidification Wick
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Mèche d'humidification NanoCloud

FY5156/10

2.5

| (2) Avis

Respirez la différence

Humidification optimale NanoCloud

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  • Technologie NanoCloud

  • Nettoyage facile

Nettoyage facile de la mèche d'humidification

La mèche d'humidification intelligemment conçue est facile à nettoyer et à entretenir. Il vous suffit de retirer la mèche et le dérouleur du support, puis de rincer la mèche sous l'eau du robinet.

Capteur de qualité de l'air pour le remplacement de la mèche

Le capteur de qualité de l'air vous avertit immédiatement lorsque la mèche doit être remplacée. Si cela n'est pas fait rapidement, l'appareil s'arrête pour éviter de fonctionner inutilement. La mèche cesse de tourner lorsqu'il n'y a plus d'eau ou lorsque le taux d'humidité prédéfini est atteint, tandis que le ventilateur continue de fonctionner en mode purificateur et assèche la mèche. Cela permet d'assurer une qualité constante de l'air.

Pas de poussière blanche ni de gouttes d'eau

La brume d'eau invisible du Philips NanoCloud ne crée pas de poussière blanche ou de taches humides dans votre pièce.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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2.5

sur 6

2

Avis

5
3
2

09/04/2020

Nederland

Nederland

Werken uitstekend

Ik kan dit product zeker aanbevelen, ze doen precies wat ze moeten doen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FY5156/10 Filter voor luchtbevochtiger met NanoCloud-technologie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour FY5156/10 Filter voor luchtbevochtiger met NanoCloud-technologie

10/06/2023

Nederland

Nederland

Geen onderdelen

Prima apparaat, veel steun bij CIOD en Astma, maar filters (beide) zijn niet meer te krijgen

Cet avis a été rédigé pour FY5156/10 Filter voor luchtbevochtiger met NanoCloud-technologie

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  1. Essais portant sur le Staphylococcus Albus et le virus MS2. Propriétés antibactériennes testées conformément à la norme GB21551.3 sur le Staphylococcus Albus, concentration initiale de 1*105 UFC/m³