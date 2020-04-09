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FY5156/10
Respirez la différence
Humidification optimale NanoCloud
Technologie NanoCloud
Nettoyage facile
La mèche d'humidification intelligemment conçue est facile à nettoyer et à entretenir. Il vous suffit de retirer la mèche et le dérouleur du support, puis de rincer la mèche sous l'eau du robinet.
Le capteur de qualité de l'air vous avertit immédiatement lorsque la mèche doit être remplacée. Si cela n'est pas fait rapidement, l'appareil s'arrête pour éviter de fonctionner inutilement. La mèche cesse de tourner lorsqu'il n'y a plus d'eau ou lorsque le taux d'humidité prédéfini est atteint, tandis que le ventilateur continue de fonctionner en mode purificateur et assèche la mèche. Cela permet d'assurer une qualité constante de l'air.
La brume d'eau invisible du Philips NanoCloud ne crée pas de poussière blanche ou de taches humides dans votre pièce.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
2.5
sur 6
2
Avis
Ger.
09/04/2020
Nederland
Werken uitstekend
Ik kan dit product zeker aanbevelen, ze doen precies wat ze moeten doen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FY5156/10 Filter voor luchtbevochtiger met NanoCloud-technologie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour FY5156/10 Filter voor luchtbevochtiger met NanoCloud-technologie
Gebruikert
10/06/2023
Nederland
Geen onderdelen
Prima apparaat, veel steun bij CIOD en Astma, maar filters (beide) zijn niet meer te krijgen
Cet avis a été rédigé pour FY5156/10 Filter voor luchtbevochtiger met NanoCloud-technologie
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Essais portant sur le Staphylococcus Albus et le virus MS2. Propriétés antibactériennes testées conformément à la norme GB21551.3 sur le Staphylococcus Albus, concentration initiale de 1*105 UFC/m³